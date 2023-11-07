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Новости
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Контроль за состоянием жилых домов введут в России

Дата публикации: 07 нояб 2023
Контроль за состоянием жилых домов введут в России

В РФ собираются ввести постоянный контроль за состоянием жилых домов. Речь идет об осмотрах, проверках и мониторинге конструктива зданий. Такие поправки готовит комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, пишут Известия.

Нововведения предлагается внести ко второму чтению законопроекта о проведении техобследования домов перед капремонтом. Документ регламентирует обязательное обследование домов перед составлением графика работ, что позволит ремонтировать наиболее изношенные участки и системы в первую очередь.

Как уточняет издание, инициатива призвана определить срочность ремонта, а также оценить, стоит ли сразу признать здание аварийным.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, не все дома в аварийном состоянии входят в соответствующий перечень. Региональные власти пытаются ремонтировать такое жилье, поясняет он.

«Но латать непригодные для ремонта дома недопустимо. Тратить на них бюджетные деньги преступно. Законодательное урегулирование контроля состояния зданий позволит выявить реальный износ дома, понять, какой именно ремонт требуется. Не придется бездумно тратить деньги на поддержание фактически «развалин», — отметил депутат.

Согласно оценке Счетной палаты, сейчас темпы расселения аварийных домов в стране отстают от скорости ухудшения их состояния. Площадь непригодного жилья растет примерно на 2 млн «квадратов» в год.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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