В России ускорят капитальный ремонт обветшалых домов
Теперь сроки выполнения работ по капитальному ремонту взаимосвязаны с реальным состоянием многоквартирного дома. Такой закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.
Документом предлагается учитывать как фактический износ здания, так и сроки проведения реконструкции при формировании программ по капремонту. Процедуру техобследования дома будут определять региональные власти.
Кроме того, собственники квартир смогут самостоятельно решать вопрос о проведении техобследования. При этом процедура будет осуществляться за их счет.
Инициатива позволит установить четкий порядок, в соответствии с которым первостепенное внимание и капремонт будут получать дома с более плохим техническим состоянием. Это должно сократить количество аварийных зданий.
Поводом для внесения изменений стали ошибки в составлении планов капитального ремонта, а также отсутствие информации об износе конструктивных элементов и инженерных систем многоэтажек. Как указано в пояснительной записке, аварийным сейчас признано порядка 19 млн «квадратов» жилья, а временная программа по переселению стала постоянно действующим механизмом.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.