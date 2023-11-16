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Новости
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В России ускорят капитальный ремонт обветшалых домов

Дата публикации: 16 нояб 2023
В России ускорят капитальный ремонт обветшалых домов

Теперь сроки выполнения работ по капитальному ремонту взаимосвязаны с реальным состоянием многоквартирного дома. Такой закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

Документом предлагается учитывать как фактический износ здания, так и сроки проведения реконструкции при формировании программ по капремонту. Процедуру техобследования дома будут определять региональные власти.

Кроме того, собственники квартир смогут самостоятельно решать вопрос о проведении техобследования. При этом процедура будет осуществляться за их счет.

Инициатива позволит установить четкий порядок, в соответствии с которым первостепенное внимание и капремонт будут получать дома с более плохим техническим состоянием. Это должно сократить количество аварийных зданий.

Поводом для внесения изменений стали ошибки в составлении планов капитального ремонта, а также отсутствие информации об износе конструктивных элементов и инженерных систем многоэтажек. Как указано в пояснительной записке, аварийным сейчас признано порядка 19 млн «квадратов» жилья, а временная программа по переселению стала постоянно действующим механизмом.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

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Законы и регулирование рынка
Ремонт
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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