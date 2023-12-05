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Около 600 тыс. россиян расселили из аварийного жилья
Дата публикации: 05 дек 2023
Примерно 600 тыс. граждан получили новое жилье взамен аварийного за время действия госпрограмм, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Порядка 600 тыс. граждан расселили из непригодного для проживания жилья за счет федеральной поддержки и программ регионов. Благоустроены десятки тысяч общественных территорий», — приводятся его слова на сайте правительства.
В октябре стало известно, что на расселение аварийного жилья в России в 2024-2025 годах выделят 50 млрд руб. — по 25 млрд руб. в год.
За 2023 год власти планируют расселить 2,6 млн кв. м непригодного жилья по всей стране, а 40 регионов рассчитывают и вовсе завершить такую программу.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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