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Новости
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Около 600 тыс. россиян расселили из аварийного жилья

Дата публикации: 05 дек 2023
Около 600 тыс. россиян расселили из аварийного жилья

Примерно 600 тыс. граждан получили новое жилье взамен аварийного за время действия госпрограмм, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Порядка 600 тыс. граждан расселили из непригодного для проживания жилья за счет федеральной поддержки и программ регионов. Благоустроены десятки тысяч общественных территорий», — приводятся его слова на сайте правительства.

В октябре стало известно, что на расселение аварийного жилья в России в 2024-2025 годах выделят 50 млрд руб. — по 25 млрд руб. в год.

За 2023 год власти планируют расселить 2,6 млн кв. м непригодного жилья по всей стране, а 40 регионов рассчитывают и вовсе завершить такую программу.

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Новости
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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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