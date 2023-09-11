Почти 300 тыс. «квадратов» жилья построят в ЕАО до конца 2028 года
В Еврейской автономной области (ЕАО) планируют построить около 300 тыс. кв. м жилья в течение 5 лет. Об этом сообщила зампред правительства ЕАО Анна Тарасенко на полях Восточного экономического форума.
«Несколько лет в регионе не строилось многоквартирное жилье, сейчас жилье строится, причем не только в областном центре, но и в других населенных пунктах тоже. У нас примерно в конце этого года, в начале следующего, будет порядка 30 тыс. кв. м, <…> еще через пять лет мы построим уже почти 300 тыс. Для этого уже запущены проекты», — отметила она.
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VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.