Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
180

Почти 300 тыс. «квадратов» жилья построят в ЕАО до конца 2028 года

Дата публикации: 11 сен 2023
Почти 300 тыс. «квадратов» жилья построят в ЕАО до конца 2028 года

В Еврейской автономной области (ЕАО) планируют построить около 300 тыс. кв. м жилья в течение 5 лет. Об этом сообщила зампред правительства ЕАО Анна Тарасенко на полях Восточного экономического форума.

«Несколько лет в регионе не строилось многоквартирное жилье, сейчас жилье строится, причем не только в областном центре, но и в других населенных пунктах тоже. У нас примерно в конце этого года, в начале следующего, будет порядка 30 тыс. кв. м, <…> еще через пять лет мы построим уже почти 300 тыс. Для этого уже запущены проекты», — отметила она.

Ранее Домклик писал, что Сбер расширит «Дальневосточную ипотеку» на Арктику и запустит льготную ипотеку в Тыве.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Читайте также: Что делать, если застройщик вовремя не сдает дом

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как изменить условия ипотеки после одобрения заявки банком
3M
Завышение стоимости квартиры: риски для продавца и покупателя
44K
Инструкция: как купить квартиру в ипотеку
206K
Что дешевле: жить в доме или квартире
42K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
31
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
871
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал