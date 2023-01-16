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Более 40 выплат и пособий проиндексируют в России с 1 февраля

Дата публикации: 16 янв 2023
Более 40 выплат и пособий проиндексируют в России с 1 февраля

Ежегодная индексация пособий и выплат пройдёт 1 февраля. Правительство планирует проиндексировать ряд выплат на 11,9%, как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.

Каждый год устанавливается коэффициент индексации выплат. Он рассчитывается исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

В 2023 году коэффициент индексации составит 1,119. По данным Росстата, индекс потребительских цен в декабре 2022 года составил 111,94% по отношению к декабрю 2021 года. Отсюда следует индексация выплат на 11,9%.«В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9 % будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки», — заявляет Антон Котяков, министр труда и социальной защиты Российской Федерации.Например, размер материнского капитала за первого ребёнка планируется увеличить почти до 587 000 рублей. Это на 62 500 рублей больше, чем в 2022 году. А за второго ребёнка семья сможет получить почти 775 600 рублей (на 82 500 рублей больше, чем в 2022).

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Юля Тихонова
Автор статьи
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