Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
739

Почти 200 тысяч россиян переехали в новые дома из аварийного жилья в 2022 году

Дата публикации: 16 апр 2023
Почти 200 тысяч россиян переехали в новые дома из аварийного жилья в 2022 году

Около 200 тысяч жителей России переехали из аварийных домов в 2022 году, сообщили в правительстве страны.

«Из аварийных домов переехали порядка 200 тысяч человек, что составляет 149% от плана. Фондом (развития территорий — ред.) восстановлены права почти 29 тысяч обманутых дольщиков, по этому направлению работа выполнена на 131%», — говорится в сообщении.

В первом квартале 2023 года Фонд развития территорий направил в регионы на расселение аварийного жилья около 7 млрд рублей.

В этом году в субъектах России расселят более 2,6 млн кв. м аварийного жилья, а 40 регионов полностью завершат программу переселения. Как сообщалось ранее, самый большой объём аварийного жилья расселили в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

По текущей программе расселения до 2024 года будут расселять жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года. В прошлом году в России запустили новую программу переселения, в рамках которой будут расселять дома, признанные непригодными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.

Читайте также: Как переселиться из аварийного дома

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Клиенты Сбера могут купить квартиру у ЗПИФ по нескольким льготным ипотечным программам
6K
Глава Минстроя предложил застройщикам снизить цены на жильё
13K
Жители мегаполисов готовы переехать ради красивой природы и спокойствия
1K
Аналитики Домклик и Суточно.ру изучили рынок аренды жилья в городах Золотого кольца
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
846
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал