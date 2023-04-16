Почти 200 тысяч россиян переехали в новые дома из аварийного жилья в 2022 году
Около 200 тысяч жителей России переехали из аварийных домов в 2022 году, сообщили в правительстве страны.
«Из аварийных домов переехали порядка 200 тысяч человек, что составляет 149% от плана. Фондом (развития территорий — ред.) восстановлены права почти 29 тысяч обманутых дольщиков, по этому направлению работа выполнена на 131%», — говорится в сообщении.
В первом квартале 2023 года Фонд развития территорий направил в регионы на расселение аварийного жилья около 7 млрд рублей.
В этом году в субъектах России расселят более 2,6 млн кв. м аварийного жилья, а 40 регионов полностью завершат программу переселения. Как сообщалось ранее, самый большой объём аварийного жилья расселили в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах.
По текущей программе расселения до 2024 года будут расселять жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года. В прошлом году в России запустили новую программу переселения, в рамках которой будут расселять дома, признанные непригодными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.