Аналитики Домклик и Суточно.ру изучили рынок аренды жилья в городах Золотого кольца
Аналитический центр Домклик и эксперты из Суточно.ру рассмотрели объявления о краткосрочной и долгосрочной аренде жилья в городах Золотого кольца в начале апреля 2023 года и выяснили, как изменилась стоимость арендных ставок с апреля 2022 года.
Долгосрочная аренда в городах Золотого кольца
Предметом анализа являлась медианная стоимость аренды в восьми городах Золотого кольца, источник данных — объявления на Домклик. Эксперты посчитали стоимость аренды недвижимости в начале апреля 2023 года путем умножения цены за квадратный метр на площадь стандартной квартиры площадью 43 кв. м и сравнили результат с показателями начала апреля 2022 года.
В начале апреля 2023 года бюджетные предложения встречались в Ростове Великом, где средняя цена стандартной съемной квартиры составляла 9,8 тыс. руб. Также недорогие варианты были в Суздале (13,4 тыс. руб.) и Иваново (15,2 тыс. руб.). Повышенная стоимость аренды наблюдалась в наиболее приближенных к Москве городам — Сергиевом Посаде (24,6 тыс. руб.), Владимире (19,6 тыс. руб.) и Переславле-Залесском (18 тыс. руб.).
По сравнению с апрелем прошлого года, во всех восьми городах арендное жилье существенно подорожало. Наибольший прирост стоимости зафиксирован в Костроме (+21%), Переславле-Залесском (+15%), Сергиевом Посаде (+14%) и Ярославле (+13%). Практически не изменились цены лишь в Иваново (+1%).
«На сегодняшний день в России активно развивается внутренний туризм: растет спрос на внутрироссийские поездки, в том числе в города Золотого кольца. В связи с этим, по нашему мнению, увеличились и цены съемного жилья. Наиболее высокие темпы роста отмечаются в городах, расположенных относительно недалеко от столицы. Например, Сергиев Посад находится в Московской области, а расстояние от Москвы до Переславля-Залесского составляет меньше 200 км», — говорят аналитики Домклик.
Посуточная аренда в городах Золотого кольца
По данным Суточно.ру, дешевле всего из городов Золотого кольца в апреле этого года посуточная аренда стоит в Иваново — 1 970 рублей за сутки. В остальных городах цены выше: в Ростове средняя ставка составляет 3140 рублей за сутки, в Ярославле — 3 150 рублей, Владимире — 3 190 рублей, Костроме — 3 410 рублей, Сергиеве Посаде — 3 710 рублей, Переславль-Залесском — 4 370 рублей, Суздале — 5 790 рублей.
По сравнению с прошлым годом цены на аренду в городах Золотого кольца выросли в среднем на 11%. Сильнее всего увеличилась ставка в Сергиевом Посаде — на 25%, Суздале (+23%), Владимире (+12%), Костроме (+11%). В Переславль-Залесском цены увеличились в среднем на 7%, Ростове — на 6%, Иваново —на 5%. Только в Ярославле цены немного, на 1%, но снизились.
Спрос на города Золотого кольца очень высокий. Обычно туристы не планируют поездки в эти города сильно заранее, бронируют за несколько дней до отъезда. Поэтому на майские каникулы сейчас пока не очень много бронирований, они будут позже. С большим отрывом среди всех городов по числу резервов лидирует Ярославль, далее идут Суздаль и Владимир.