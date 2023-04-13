Жители мегаполисов готовы переехать ради красивой природы и спокойствия
Сервисы Работа.ру и Домклик провели совместное исследование. Сервис подбора работы и сотрудников Работа.ру на основе опроса пользователей оценил долю жителей мегаполисов, которые бы хотели переехать, определил ключевые причины переезда и наиболее привлекательные направления. Аналитический центр Домклик, в свою очередь, изучил межрегиональные ипотечные сделки Сбербанка и выяснил, где жители крупнейших регионов, помимо основного места проживания, чаще всего приобретают недвижимость.
По данным опроса Работа.ру, примерно половина опрошенных (48%) задумывалась о переезде: 22% хотели бы переехать загород, 17% рассматривают для переезда другие регионы, 9% хотели бы переехать в другой мегаполис. 52% никогда не рассматривали вариант переезда.
Каждый пятый хотел бы переехать в Краснодарский край — 19%, 13% — в Московскую область, 10% — в Ленинградскую область. Ещё 7% респондентов задумывались о переезде в Ростовскую область, по 6% — в Свердловскую область и Республику Татарстан.
Также среди популярных и привлекательных регионов по 4% пользователей отметили Ставропольский край, Нижегородскую, Новосибирскую, Тюменскую, Самарскую и Воронежскую области.
Этот результат подтверждают данные Домклик. Согласно статистике о заключенных межрегиональных сделках, для покупки квартир в ипотеку население чаще всего, помимо основного места проживания, выбирает такие регионы страны, как Краснодарский край, Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
По мнению аналитиков Домклик Сбербанка, жители России предпочитают покупать квартиры в развитых финансовых центрах, где расположены крупные образовательные учреждения и есть высокооплачиваемые рабочие места, такие как Москва и Санкт-Петербург. Особой популярностью пользуется Краснодарский край: мы предполагаем, что его выбирают люди, работающее дистанционно, которых привлекают районы возле морского побережья, с более благоприятными погодными и экологическими условиями.
По данным опроса пользователей сервиса Работа.ру, в тройке самых главных преимуществ, которые люди учитывают при переезде в другие регионы, — красивая природа (35%), комфортный климат (33%) и спокойный темп жизни (30%).
Каждый четвёртый (25%) в выборе другого региона для смены постоянного места жительства руководствуется доступностью цен на жильё. Около четверти респондентов (23%) привлекает возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Ещё один популярный критерий выбора — возможность вести полноценную семейную жизнь (17%).
По 12% опрошенных россиян переезжают за карьерным развитием, разнообразным досугом и красивой городской архитектурой.
Каждый десятый готов рассмотреть другой регион для постоянного проживания, если в нём много возможностей для трудоустройства по специальности, а также доступные цены на товары и услуги.