Первую в России станцию метро в аэропорту открыли в Москве
На Солнцевской линии столичного метро открылись две новые станции: «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Теперь граждане смогут добраться до одноименной воздушной гавани на метро.
«Мы достроили одну из самых протяженных линий метро, Солнцевскую ветку, от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково", для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы". Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две — "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов страны — 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия.
Градоначальник добавил, что Солнцевская линия по большому счету соединяет всю центральную часть города. Кроме того, Собянин уточнил, что на неделе откроется четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4).
По сути «Аэропорт Внуково» — первая в стране станция метро, расположенная в аэропорту, с которым соединена подземным переходом. Всего обустроено 3 выхода:
- К поездам «Аэроэкспресса»;
- В терминал аэропорта;
- На привокзальную площадь, к 1-й Рейсовой улице, парку «Аллея Славы» и остановкам наземного общественного транспорта.
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Фото на обложке: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.