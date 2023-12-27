Переезжающим в Подмосковье учителям дадут бесплатное жилье
Преподаватели, которые переедут в Московскую область, смогут получить бесплатное жилье, такую программу власти запустят с 2024 года. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Мы запускаем программу со следующего года. Раньше она была для врачей, сейчас она распространяется и на учителей. Все семьи, все учителя, которые приезжают к нам, будут получать обязательную поддержку по предоставлению бесплатного достойного жилья», — сказал Воробьев в ходе выставки-форума «Россия».
По его словам, каждый год в школах Подмосковья появляется 40-45 тыс. новых учеников. За это же время строится около 30-35 образовательных учреждений.
Воробьев отметил, что самая большая проблема — найти учителей, особенно по точным наукам.
Позднее в Министерстве образования региона уточнили, что педагоги смогут получить компенсацию в 20 тыс. руб. на аренду жилья.