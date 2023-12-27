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Переезжающим в Подмосковье учителям дадут бесплатное жилье

Дата публикации: 27 дек 2023
Переезжающим в Подмосковье учителям дадут бесплатное жилье

Преподаватели, которые переедут в Московскую область, смогут получить бесплатное жилье, такую программу власти запустят с 2024 года. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы запускаем программу со следующего года. Раньше она была для врачей, сейчас она распространяется и на учителей. Все семьи, все учителя, которые приезжают к нам, будут получать обязательную поддержку по предоставлению бесплатного достойного жилья», — сказал Воробьев в ходе выставки-форума «Россия».

По его словам, каждый год в школах Подмосковья появляется 40-45 тыс. новых учеников. За это же время строится около 30-35 образовательных учреждений.

Воробьев отметил, что самая большая проблема — найти учителей, особенно по точным наукам.

Позднее в Министерстве образования региона уточнили, что педагоги смогут получить компенсацию в 20 тыс. руб. на аренду жилья.

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Для учителей
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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