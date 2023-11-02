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Названы популярные у москвичей регионы для покупки жилья

Дата публикации: 02 нояб 2023
Названы популярные у москвичей регионы для покупки жилья

Жители столицы в 2023 году чаще всего покупали недвижимость в Московской и Тверской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом сообщило Управление Росреестра по Москве.

По информации ведомства, в топ-5 популярных регионов вошли Калужская и Владимирская области, которые потеснили Крым. В остальном пятерка лидеров относительно прошлого года не изменилась. Но в первой десятке появилась Ивановская область, а Ярославская область, наоборот, покинула рейтинг.

Росреестр
Росреестр

Всего за 9 месяцев года москвичи подали почти 150 тыс. заявлений на регистрацию прав, что на 111% больше, чем годом ранее.

«Жители столицы стали чаще оформлять недвижимость в регионах по экстерриториальному принципу. Так, по сравнению с девятью месяцами 2022 года число таких заявлений увеличилось на 111%, а результат аналогичного периода 2021 года превышен в 3,7 раза (+270%)», — рассказал руководитель московской службы Игорь Майданов.

При этом с начала года жители регионов подали в Москву более 45,6 заявлений на регистрацию прав собственности, — это на 72% выше аналогичного периода 2022 года (26,6 тыс.).

Отмечается, в этом году наибольшей популярностью столичная недвижимость пользовалась у жителей Московской, Волгоградской областей, а также Санкт-Петербурга.

Росреестр
Росреестр

«А вот Пензенская область, которая два года входила в первую тройку регионов, откуда оформляли недвижимость в Москве, опустилась на девятую строчку. Из первой десятки выбыла Тульская область, уступив это место Калужской области», — уточнил Майданов.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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