Переезд без забот: топ-10 недорогих новостроек Москвы с чистовой отделкой
Покупка квартиры с отделкой от застройщика позволяет значительно упростить процесс обустройства нового жилья и приблизить момент переезда. После сдачи дома вам достаточно привезти мебель и личные вещи, а придать интерьеру индивидуальность можно с помощью декоративных элементов.
Кроме того, в большинстве случаев отделка от застройщика обходится дешевле самостоятельного ремонта. Для тех, кому ближе первый вариант, подготовили подборку самых бюджетных квартир в жилых комплексах Москвы, которые сдаются с чистовой отделкой.
ЖК Зеленый парк
Комплекс строится Зеленограде. От него до станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково» — 20 минут пешком, до Кутузовского шоссе можно доехать на машине за 3 минуты, а до Пятницкого шоссе — за 5 минут.
В квартирах будет полностью оборудована ванная комната и санузел, установлен электрощит, розетки и выключатели, проведён телевизионный и сетевой кабель, смонтированы натяжные потолки, установлены входная и межкомнатные двери. В санузлах будет уложена плитка, во всех комнатах — ламинат.
Отделка выполняется в нейтральных тонах. Стены будут оклеены белыми обоями — если захотите, их легко перекрасить в любой другой цвет (не более семи раз).
В числе самых доступных лотов с отделкой представлена квартира-студия площадью 18,6 кв. м. Цена объекта — 5,5 млн рублей, срок сдачи запланирован на 2 квартал 2027 г.
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ЖК Середневский лес
Проект строится в Новой Москве, недалеко от Валуевского леса. В 10 минутах на автомобиле находится станция метро «Внуково», а в 15 минутах — станции «Филатов Луг» и «Саларьево». От них до центра Москвы всего 35–40 минут. На рейсовом автобусе от жилого квартала до метро «Филатов Луг» — 20 минут.
Как и в предыдущем варианте, чистовая отделка выполнена в нейтральных тонах. В квартире будет сделан ремонт в санузле, установлены межкомнатные двери, натяжные потолки, напольное покрытие (плитка, ламинат), на стенах — обои под покраску.
За 5,7 млн рублей в ЖК можно купить квартиру-студию площадью 20,1 кв.м, расположенную на 5 этаже 10-этажного корпуса.
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ЖК Никольские луга
Проект представляет собой «город в городе». Комплекс расположен вблизи двух больших парков — Бутовский и парк Южное Бутово.
От ЖК можно пешком дойти до МЦД «Щербинка» за 17 минут. Дорога на автомобиле до МКАД занимает 15 минут.
Самый бюджетный вариант среди лотов с отделкой — квартира–студия площадью 19 кв.м, расположенная на 15 этаже 18-этажного здания. Стоимость — 6 млн рублей, срок сдачи — 3 квартал 2026 года.
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ЖК Юнино
Жилой квартал возводится в Новой Москве, в 9 км от МКАД по Варшавскому шоссе. В 10 минутах ходьбы находится станция МЦД-2 «Щербинка».
В проекте можно купить квартиру со стандартной чистовой отделкой (наполнение такое же, как в предыдущих лотах). Один из самых доступных по цене вариантов — студия площадью 20 кв.м за 6,2 млн рублей.
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ЖК Квартал Марьино
Жилой комплекс строится в Новой Москве, в 18 км от МКАД в юго-западном направлении. Ближайшая станция метро «Филатов луг» находится в 30 минутах пути на общественном транспорте.
Дорога до МКАД по Киевскому или Калужскому шоссе займет 25 минут на машине.
В ЖК можно купить студию площадью 22 кв. м за 6,3 млн рублей. Срок сдачи запланирован на 4 квартал 2025 года. В квартире будут поклеены обои под покраску, постелены полы в комнатах и санузлах, выполнена отделка стен, установлена сантехника и межкомнатные двери, проведена электрика.
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ЖК Новое Внуково
Строится в 24 км от МКАД в экологичном районе Новой Москвы с крупными транспортными магистралями. В 5 минутах находится ж/д станция «Санино», в 16 минутах — метро «Рассказовка».
Среди лотов, которые сдаются со стандартной чистовой отделкой, — квартира–студия площадью 22 кв.м, расположенная на 1 этаже 10-этажного здания. Стоимость — 6,7 млн рублей, срок сдачи — 3 квартал 2025 года.
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ЖК Молжаниново
Квартал строится в Северном административном округе Москвы, недалеко от Ленинградского шоссе. В 5 минутах ходьбы от комплекса находится станция МЦД «Новоподрезково». Срок сдачи запланирован на 4 квартал 2025 года.
В варианте с готовой отделкой поклеены обои под покраску, постелены полы в комнатах и санузлах, выполнена отделка стен. Установлена сантехника и межкомнатные двери, проведена электрика.
За 7 млн рублей в ЖК можно купить квартиру-студию комфорт-класса площадью 20,21 кв.м, расположенную в корпусе 4 на 1 этаже.
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ЖК Эко Бунино
Жилой микрорайон находится в Новой Москве. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка».
В 2025–2026 годах в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».
В жилом комплексе можно купить квартиру со стандартной чистовой отделкой (межкомнатные двери, обои под покраску, сантехника, плитка, ламинат, натяжные потолки). Один из самых доступных по цене вариантов — студия площадью 18 кв.м за 7 млн рублей.
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ЖК Западный квартал
Жилой комплекс строится в окружении лесопарков и рядом с рекой. До станции МЦД-4 «Санино» можно дойти пешком за 7 минут, а на территории проекта появится транспортно-пересадочный узел с торговым центром.
За 7 млн рублей в ЖК можно купить квартиру-студию с чистовой отделкой от застройщика. Площадь — 23 кв.м, срок сдачи объекта запланирован на 1 квартал 2026 года.
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ЖК 2-й Иртышский
Проект возводится на востоке Москвы. До станции «Черкизовская» можно дойти пешком за 25 минут или доехать на общественном транспорте за 20. Дорога до станций «Бульвар Рокоссовского» и «Щёлковской» займёт 25 минут на общественном транспорте.
Автомобилисты оценят удобные выезды на Щёлковское шоссе и СВХ. Путь до МКАД займёт около 14 минут, до ТТК — 20.
В ЖК можно купить студию площадью 19 кв. м за 7,05 млн рублей. Срок сдачи запланирован на 4 квартал 2027 года. В квартире будут поклеены обои под покраску, постелены полы в комнатах и санузлах, выполнена отделка стен, установлена сантехника и межкомнатные двери, проведена электрика.
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ЖК Родные кварталы
Жилой комплекс находится в Новой Москве на территории Марушкинского поселения. В 18-ти км от МКАД появятся современные монолитно-кирпичные корпуса высотой не более 10-ти этажей.
За 8,5 млн рублей в ЖК можно купить квартиру-студию площадью 29 кв.м, расположенную на 5 этаже. Квартира будет готова к переезду: на стенах — обои или краска, на полу — ламинат или линолеум, потолки покрашены. Также предусмотрена установка сантехники (ванна, унитаз, раковины в кухне и санузле), розеток и выключателей.
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