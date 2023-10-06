Отопление в домах в России предложили включать по решению жильцов
В Госдуме предложили включать отопление раньше срока по решению жильцов, проголосовавших на «Госуслугах». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на депутатов.
«Считаю необходимым рассмотреть возможность предоставления всем жильцам многоквартирных домов, которые являются потребителями коммунальных услуг у одной ресурсоснабжающей организации, права проголосовать на государственном портале "Госуслуги" за начало отопительного сезона, в случае принятия решения большинством голосов запускать отопление домов раньше нормативного срока», — говорится в обращении лидера фракции «Новые люди» Алексея Нечаева главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.
Сейчас включение отопления связано со среднесуточной температурой на улице. Как отмечается в документе, индивидуальные особенности людей при этом не учитываются.
Парламентарий указал, что инициатива позволит россиянам самостоятельно устанавливать комфортную температуру, а также решит проблему включения отопления в отдельном многоквартирном доме.