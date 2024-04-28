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Отключать горячую воду в Москве начнут с середины мая

Дата публикации: 28 апр 2024
Отключать горячую воду в Москве начнут с середины мая

В Москве с 14 мая начнут отключать горячую воду для подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Отключение горячей воды — это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать», — сказал он.

По словам Бирюкова, все работы завершат до 25 августа. В столице срок отключения составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14, напомнил он.

На портале мэра работает специальный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать, когда в их домах не будет горячей воды.

Читайте также: Почему отключают горячую воду

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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