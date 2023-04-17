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Новости
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Онлайн-голосование за объекты благоустройства началось в России

Дата публикации: 17 апр 2023
Онлайн-голосование за объекты благоустройства началось в России

Стартовало всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и продлится до 31 мая. 

«Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно даёт хорошую возможность сделать собственный город либо посёлок комфортнее и удобнее для жизни»,отметил председатель правительства страны Михаил Мишустин.

На голосование в этом году вынесены более 5 тыс. объектов из 1537 муниципальных образований. Это и объекты благоустройства, и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые ранее были отобраны в регионе. Их список формируют муниципальные образования по пожеланиям жителей.

Среди целей нацпроекта «Жильё и городская среда»: рост доли городов с благоприятной средой с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. К 2030 году правительство планирует повысить качество городской среды в 1,5 раза.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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