Онлайн-голосование за объекты благоустройства началось в России
Стартовало всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и продлится до 31 мая.
«Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно даёт хорошую возможность сделать собственный город либо посёлок комфортнее и удобнее для жизни», — отметил председатель правительства страны Михаил Мишустин.
На голосование в этом году вынесены более 5 тыс. объектов из 1537 муниципальных образований. Это и объекты благоустройства, и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые ранее были отобраны в регионе. Их список формируют муниципальные образования по пожеланиям жителей.
Среди целей нацпроекта «Жильё и городская среда»: рост доли городов с благоприятной средой с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. К 2030 году правительство планирует повысить качество городской среды в 1,5 раза.