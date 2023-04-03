Москву, Санкт-Петербург и Казань назвали самыми комфортными для жизни городами в России
Москва, Санкт-Петербург и Казань стали лидерами по индексу качества городской среды среди городов-миллионников в 2022 году. Об этом сообщил замглавы Минстроя Алексей Ересько.
«Самыми комфортными городами для проживания среди миллионников признаны Москва (292 балла), Санкт-Петербург (264), Казань (216), Нижний Новгород (214) и Ростов-на-Дону (212)», — сказал Ересько журналистам.
Индекс качества городской среды рассчитывается министерством каждый год. Города оценивают по 36 критериям: качество благоустройства, общественного транспорта и пространств, безопасность на дорогах.
По словам замглавы ведомства, в России повышается индекс озеленения территорий (+18%) и создание центров притяжения (+16%). Заметно улучшились показатели качества городской среды в 2022 году в Верхнеуральске (+39), Нарткале (+35) и Усинске (+35).