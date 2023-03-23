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Новости
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Контроль за качеством воздуха ужесточат в России

Дата публикации: 23 мар 2023
Контроль за качеством воздуха ужесточат в России

Нормативно-правовую базу, которая регулирует присутствие в воздухе резких запахов, планируют улучшить в России, узнали «Известия». Действующие законы контролируют наличие в воздухе только вредных веществ, но для решения проблем с жалобами граждан на резкие запахи у органов нет правовых и технологических возможностей выявить и привлечь виновных к ответственности.

Предложения об ужесточении контроля за качеством воздуха из-за постоянных жалоб россиян в Минприроды направила Генпрокуратура. Ведомство предлагает усилить контроль за органолептическими свойствами воздуха — то есть теми, которые выявляют органы чувств. К ним относятся и любые неприятные запахи.

«Несмотря на принимаемые государством меры, направленные на улучшение качества природной среды и снижение количества выбросов в атмосферу вредных веществ, многие природопользователи при попустительстве контролирующих органов продолжают игнорировать требования по охране воздушной среды», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений в России регулирует СанПиН от 2021 года, пояснили в Общественной потребительской инициативе (ОПИ). Документ учитывает не только непосредственное влияние загрязнений на здоровье человека, но и раздражающее воздействие запахов на самочувствие. В ОПИ предлагают внести изменения в законы так, чтобы жалобы граждан на интенсивный неприятный запах считались достаточным основанием для проведения проверки предприятий.

С тем, что в России необходимо контролировать не только опасные выбросы производств, но и запахи, согласны и в Роспотребнадзоре. Там считают, что проблема носит междисциплинарный характер, и для её решения требуется взаимодействие Минприроды, Минпромторга, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Росгидромета.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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