Около 700 тыс. семей могут получить льготную ипотеку по итогам года
Правительство РФ дополнительно профинансирует льготные ипотечные программы на 95 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Правительство реализует в этой сфере широкий комплекс мер, в том числе системно поддерживает программы льготного кредитования. За время их действия уже выдано свыше двух миллионов займов на сумму более 8,5 трлн рублей. Сегодня на их исполнение направлено дополнительно 95 млрд рублей», — указал глава кабмина.
По его словам, порядка 46 млрд из них пойдут на «Семейную ипотеку», 41 млрд — на программу «Господдержка», и еще почти 8 млрд — на «Дальневосточную ипотеку».
«Всего по итогам текущего года в рамках этих программ планируется предоставить порядка 700 тыс. кредитов. Такая помощь позволит еще большему числу наших граждан приобрести квартиру в новостройке, частный дом либо участок для его возведения», — заключил Мишустин.