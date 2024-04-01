Около 70% городов в России признали благоприятными для жизни
Количество российских городов с комфортной средой увеличилось на 18% с 2019 года, до 759. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«По итогам 2023 года доля городов с благоприятной средой за пять лет выросла до 68%. Их число достигло 759. Среднее значение индекса составило 200 баллов. По сравнению с 2019 годом он вырос на 18%», — сказал он на пресс-конференции, посвященной презентации индекса качества городской среды.
В их числе, например, такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар.
По словам Хуснуллина, достигнутые показатели превысили значения, установленные в нацпроекте «Жилье и городская среда».
В апреле 2023 года сообщалось, что среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» рост доли городов с благоприятной средой с 25% в 2019 году до 60% в 2024-м. К 2030 году правительство планирует повысить качество городской среды в полтора раза.