Мы используем файлы cookie.
Купите новостройкув ипотеку со скидкойИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Около 470 тыс. гаражей и участков оформили в России по гаражной амнистии

Новости
вчера 15:48
161
Около 470 тыс. гаражей и участков оформили в России по гаражной амнистии

Россияне зарегистрировали в собственность 469 тыс. гаражей и земельных участков по упрощенной схеме за три года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Гаражная амнистия действует в России с 1 сентября 2021 года. Она позволяет до 1 сентября 2026-го зарегистрировать права на старый гараж в упрощенном порядке. Причем оформить можно не только саму постройку, но и бесплатно получить землю под ней.

«Гаражная амнистия демонстрирует устойчивый спрос среди населения. За три года россияне в упрощенном порядке оформили более 469 тыс. объектов — из них 167 тыс. гаражей и 302 тыс. земельных участков под ними», — приводятся на сайте правительства слова Хуснуллина.

По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, с начала этого года граждане зарегистрировали в собственность более 150 тыс. объектов: 51,6 тыс. гаражей и 99 тыс. земельных участков. Это на 15% больше, чем за тот же период 2023-го.

Популярнее всего программа оказалась в Омской, Московской и Тюменской областях.

Материалы по теме:

Как купить гараж в ипотеку Сбера и без

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А вы оформляли гараж или участок по гаражной амнистии? Как легко было это сделать?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Как правильно рассчитывается налог на недвижимость
28 окт 2024
132K
Налог на недвижимость: как воспользоваться льготами
10 мая 2024
14K
Аналитики Домклик оценили сроки окупаемости гаражей и машиномест при сдаче в аренду
30 сен 2024
4K
Дачную амнистию распространили на хозпостройки
30 окт 2024
776
Актуальное
Стало известно, сколько россиян знают своих соседей
вчера 13:01
72
«Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку распространят на работников культуры
вчера 11:38
457
В Госдуме предложили сдавать жилье иностранцам максимум на год
вчера 10:48
174
Айтишники рассказали, в каких городах хотели бы жить
10 нояб 2024
592
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости