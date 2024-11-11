Около 470 тыс. гаражей и участков оформили в России по гаражной амнистии
Россияне зарегистрировали в собственность 469 тыс. гаражей и земельных участков по упрощенной схеме за три года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Гаражная амнистия действует в России с 1 сентября 2021 года. Она позволяет до 1 сентября 2026-го зарегистрировать права на старый гараж в упрощенном порядке. Причем оформить можно не только саму постройку, но и бесплатно получить землю под ней.
«Гаражная амнистия демонстрирует устойчивый спрос среди населения. За три года россияне в упрощенном порядке оформили более 469 тыс. объектов — из них 167 тыс. гаражей и 302 тыс. земельных участков под ними», — приводятся на сайте правительства слова Хуснуллина.
По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, с начала этого года граждане зарегистрировали в собственность более 150 тыс. объектов: 51,6 тыс. гаражей и 99 тыс. земельных участков. Это на 15% больше, чем за тот же период 2023-го.
Популярнее всего программа оказалась в Омской, Московской и Тюменской областях.
Как купить гараж в ипотеку Сбера и без
Вы можете оставить первый.