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Аналитики Домклик оценили сроки окупаемости гаражей и машиномест при сдаче в аренду

Новости
30 сен 2024
4K
Аналитики Домклик оценили сроки окупаемости гаражей и машиномест при сдаче в аренду
Содержание

Аналитический центр Домклик изучил спрос на гаражи и машиноместа в 2024 году и определил регионы с наибольшим количеством выдач.

В выделенных регионах были исследованы стоимость гаражей и машиномест, а также параметры выданной ипотеки. Дополнительно эксперты оценили сроки окупаемости лотов при сдаче в аренду на длительный срок.

В каких регионах наибольший спрос на гаражи и машиноместа

Топ-10 регионов по количеству выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2024 году. Доля регионов в выдачах ипотеки на гаражи и машиноместа. Данные Сбера.
Топ-10 регионов по количеству выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2024 году. Доля регионов в выдачах ипотеки на гаражи и машиноместа. Данные Сбера.

Всего в 2024 году было выдано около 3 тыс. ипотек на гаражи и машиноместа, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее число выдач на гаражи и машиноместа в 2024 году, ожидаемо, зафиксировано в столичных регионах – в Москве (25% от общего количества выдач на гаражи и машиноместа) и Московской области (13,7%).

Также высокие значения наблюдаются в Свердловской области (9%), Санкт-Петербурге (4%) и Краснодарском крае (3,4%). В топ-10 регионов также вошли регионы без городов-миллионников – Приморский край (3%) и Тюменская область (2,6%).

Какую ипотеку оформляют на гаражи и машиноместа в 2024 году

Медианная стоимость гаражей и машиномест в топ-10 регионов по спросу (в млн руб.). Параметры ипотеки – медианный первоначальный взнос (в млн руб.), медианный ежемесячный платеж (в тыс. руб.), средний срок выплаты. Данные отсортированы по доле выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в общем количестве выдач по стране в данном сегменте в 2024 году. Данные Сбера.
Медианная стоимость гаражей и машиномест в топ-10 регионов по спросу (в млн руб.). Параметры ипотеки – медианный первоначальный взнос (в млн руб.), медианный ежемесячный платеж (в тыс. руб.), средний срок выплаты. Данные отсортированы по доле выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в общем количестве выдач по стране в данном сегменте в 2024 году. Данные Сбера.

Как и ожидалось, гаражи и машиноместа в среднем больше всего стоят в Москве (1,7 млн руб.) и Московской области (1,5 млн). Третье место разделили Приморский край и Тюменская область (по 1,4 млн). Среди топ-10 регионов по количеству выдач наименьшие значения наблюдаются в Республике Татарстан (1 млн), Ростовской и Новосибирской областях (по 1,1 млн).

Первоначальный взнос варьируется от 300 до 600 тыс. рублей. Больше всего показатель в Москве (600 тыс. руб.), а меньше всего – в Краснодарском крае и Республике Татарстан (по 300 тыс. руб.)

В тройку лидеров с наибольшим ежемесячным платежом вошли не только столичные регионы (Москва – 21,1 тыс., Подмосковье – 17,8 тыс.), но и Тюменская область (17 тыс.). Наименьший ежемесячный платеж снова зафиксирован в Республике Татарстан (12,4 тыс.), а также в Новосибирской (13,5 тыс.) и Ростовской (13,7 тыс.) области.

Сроки выплаты ипотеки на гаражи и машиноместа находятся в диапазоне от 18 до 22 лет. Максимальные сроки среди топ-10 регионов – в Краснодарском крае и Тюменской области (22 года). Максимальные сроки – в Свердловской области, Санкт-Петербурге и Новосибирской области (18 лет).

За сколько лет окупятся гаражи и машиноместа при их сдаче в аренду

Срок окупаемости рассчитывался по формуле: медианная стоимость гаражей и машиномест / (медианная арендная ставка * 12 месяцев). Медианная стоимость гаражей и машиномест в 2024 году (данные об ипотечных сделках Сбера). Медианные ставки аренды по данным сайта Домклик. Указаны те регионы из топ-10 по спросу, в которых насчитывается не менее 5 объявлений о сдаче гаражей и машиномест в аренду. Данные отсортированы по сроку окупаемости.
Срок окупаемости рассчитывался по формуле: медианная стоимость гаражей и машиномест / (медианная арендная ставка * 12 месяцев). Медианная стоимость гаражей и машиномест в 2024 году (данные об ипотечных сделках Сбера). Медианные ставки аренды по данным сайта Домклик. Указаны те регионы из топ-10 по спросу, в которых насчитывается не менее 5 объявлений о сдаче гаражей и машиномест в аренду. Данные отсортированы по сроку окупаемости.

Среди регионов, где чаще всего покупают в ипотеку гаражи и машиноместа, наибольший срок окупаемости приобретенных объектов обнаружен в Краснодарском крае (28 лет), что объясняется самой низкой ставкой аренды (всего 3,5 тыс. руб. в месяц).

Быстрее всего ипотека на гаражи и машиноместа окупится в Свердловской и Ростовской областях (по 12 лет). Несмотря на стоимость объектов, сопоставимую с ценами в Краснодарском крае, арендные ставки в этих регионах – одни из самых высоких среди изученных субъектов РФ (8,5 и 7,5 тыс. руб. соответственно).

Если рассматривать столичные регионы, окупаемость гаражей и машиномест при их сдаче в аренду составляет 17 лет в Санкт-Петербурге и 14 лет в Москве. Разницу в сроках можно объяснить значительными различиями в арендных ставках: в Москве они на 79,1% выше, чем в Санкт-Петербурге. Хотя стоимость купленных объектов в Москве также больше цен в Северной столице, этот разрыв несколько ниже – 46,4%.

Методология: как и что считали аналитики

Предметом анализа стали ипотечные сделки Сбера по приобретению гаражей и машиномест в 2024 году. По результатам исследования, был составлен рейтинг регионов (топ-10) с наибольшим количеством гаражей и машиномест. Для выделенных регионов эксперты определили медианную стоимость купленных гаражей и машиномест, а также параметры ипотеки – первоначальный взнос, ежемесячный платеж и срок выплаты.

Дополнительно аналитики выяснили, за сколько лет гаражи и машиноместа окупятся при их сдаче в аренду на длительный срок.

Для этого эксперты вычислили медианные арендные ставки в сегменте гаражей и машиномест (данные объявлений на сайте Домклик на начало сентября 2024 года). Формула расчета срока окупаемости следующая: медианная стоимость гаражей и машиномест / (медианная арендная ставка * 12 месяцев). Учитывались лишь те регионы, где насчитывается не менее 5 объявлений о сдаче гаражей и машиномест в аренду.

Аналитика Домклик
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Курс недвижимости
Комментарии2
П
Пользователь
02 окт 2024

"Разницу в сроках можно объяснить значительными различиями в арендных ставках: в Москве они на 79,1% выше, чем в Санкт-Петербурге. Хотя стоимость купленных объектов в Москве также больше цен в Северной столице, этот разрыв несколько ниже – 46,4%."

Не надо быть экспертом, чтобы объяснить - Питер это отсталый регион, а Столица - передовой и красивый.

Домклик
02 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились мнением.

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