Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
2K

Около 200 жилых домов снесут в 2024 году в Москве по реновации

Дата публикации: 05 янв 2024
Около 200 жилых домов снесут в 2024 году в Москве по реновации

Порядка 200 многоквартирных домов планируется демонтировать в этом году в столице в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.

«За 2023 год завершен снос более 200 домов, с начала реализации программы по технологии "умного" сноса демонтировано порядка 340 домов. А в 2024 году планируется снести еще порядка 200 расселенных жилых зданий», — приводятся его слова на сайте столичного стройкомплекса.

Как уточняется, на месте зданий, которые снесли или собираются, запроектированы либо строятся дома, где общая площадь квартир оценивается в 4,5 млн кв. м.

Читайте также: Как узнать, входит ли мой дом в программу реновации

Новости
События рынка недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Почти 130 тысяч человек стали участниками программы реновации в Москве
1K
Площадь оформленных новостроек по программе реновации в Москве превысила 1 млн кв. метров
464
Переселенцам хотят возместить все расходы из-за реновации
1K
Путин назвал ближайшие 5 лет периодом активной реновации в Москве
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
888
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал