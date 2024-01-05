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Около 200 жилых домов снесут в 2024 году в Москве по реновации
Дата публикации: 05 янв 2024
Порядка 200 многоквартирных домов планируется демонтировать в этом году в столице в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
«За 2023 год завершен снос более 200 домов, с начала реализации программы по технологии "умного" сноса демонтировано порядка 340 домов. А в 2024 году планируется снести еще порядка 200 расселенных жилых зданий», — приводятся его слова на сайте столичного стройкомплекса.
Как уточняется, на месте зданий, которые снесли или собираются, запроектированы либо строятся дома, где общая площадь квартир оценивается в 4,5 млн кв. м.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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