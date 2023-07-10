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Новости
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Почти 130 тысяч человек стали участниками программы реновации в Москве

Дата публикации: 10 июл 2023
Почти 130 тысяч человек стали участниками программы реновации в Москве

127,5 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации или находятся в процессе оформления документов. Об этом в своём  telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил, что на сегодняшний день частично или полностью уже удалось расселить 795 домов старого жилого фонда. В июне этого года в новые квартиры начали переезжать 12 тысяч человек из 99 домов. Всего с начала 2023 года 20,5 тысяч граждан приступили к переезду, а на месте снесённых домов сейчас строится 81 новостройка для переезда свыше 45 тысяч человек.

Собянин уточнил, что программа реновации действует во всех городских округах. Больше всего владельцев новых квартир появилось в Юго-Восточном, Восточном, Новомосковском, Южном и Северо-Восточном административных округах Москвы.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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