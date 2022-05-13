Главное за неделю: увеличение суммы кредита по ипотеке с господдержкой и снижение цен на вторичном рынке
- Сбер первым на рынке увеличил сумму кредита по ипотеке с господдержкой
- Президент РФ: продление льготной ипотеки поддержит семьи и строительную отрасль
- В России цены на вторичное жилье снизились впервые с 2019 года
- Домклик определил регионы с самыми дружелюбными арендодателями
- Спрос на дешевые дома и участки в России вырос на 30% за четыре месяца
- Домклик выяснил, где в России дешевле всего купить дом
- В России прошла первая сделка по IT-ипотеке
- Интересное на региональном рынке недвижимости
1. Сбер первым на рынке увеличил сумму кредита по ипотеке с господдержкой
СберБанк увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой: до 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 млн рублей — для других регионов России.
Таким образом, Сбер оперативно отреагировал на решение Правительства РФ увеличить максимальную сумму кредита, которую можно использовать для покупки квартиры в новостройке с использованием льготной ставки.
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2. Президент РФ: продление льготной ипотеки поддержит семьи и строительную отрасль
Льготная ипотека станет мерой, которая поддержит не только российские семьи, но и строительную отрасль, заявил глава государства Владимир Путин на совещании по экономике 12 мая. По его словам, с учетом снижения Центробанком ключевой ставки до 14%, было принято решение снизить ставку по льготной ипотеке до 9%. Об этом пишет ТАСС.«Кредиты по такой ставке можно получить начиная с мая, при этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года», — добавил он.
3. В России цены на вторичное жилье снизились впервые с 2019 года
В апреле по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года средняя цена продажи вторичного жилья снизилась на 0,5%, достигнув 79,6 тыс. рублей за «квадрат».
Спрос на вторичную недвижимость за последний месяц рухнул на 55–60%, а объем предложения, напротив, увеличился на 11%, об этом «Известиям» рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
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4. Домклик определил регионы с самыми дружелюбными арендодателями
Аналитический центр Домклик провел исследование объявлений об аренде в 20 регионах России, где чаще всего сдают жилье. В исследовании отдельное внимание уделялось объявлениям с отметками «Можно с детьми» и «Можно с животными».
«По всем субъектам РФ средняя доля объявлений с пометкой «можно с детьми» составляет 27%, а доля объявлений с пометкой «можно с животными» — 7%. К регионам с наиболее мягкими условиями арендодателей можно отнести Москву, Московскую область и Новосибирскую область, где высокий процент объявлений с такими пометками», — отметила руководитель Центра Мария Ромчанова.
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5. Спрос на дешевые дома и участки в России вырос на 30% за четыре месяца
В период с января по апрель 2022 года россияне стали интересоваться самыми дешевыми участками и домами на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут Известия.
Эксперты рынка сошлись во мнении, что люди стали чаще искать дома, которые были построены 5-10 лет назад, причем в тех районах, где уже есть развитая инфраструктура. Кроме того, серьезно вырос спрос на земли садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). При этом основным мотивом покупки стала инвестиционная неопределенность.
Аналитики посчитали, что массовая покупка дешевых участков и домов может привести к росту средней стоимости загородного жилья.
6. Домклик выяснил, где в России дешевле всего купить дом
Аналитический центр Домклик провел исследование стоимости загородных домов в 17 регионах страны. В этих регионах на основе объявлений, размещённых на сервисе Домклик, аналитики определили областные города и районы с минимальной стоимостью загородных домов.
В пятёрку лидеров по минимальной средней стоимости домов среди районов и городов 17 исследованных субъектов РФ вошли: Ирбейский район Красноярского края (210 тыс. рублей), Гагинский район Нижегородской области (350 тыс. рублей), Берёзовский район Пермского края (400 тыс. рублей), Еланский район Волгоградской области (400 тыс. рублей) и Кизильский район Челябинской области (410 тыс. рублей).
7. В России прошла первая сделка по IT-ипотеке
ПИК первой в России провела сделку по IT-ипотеке. Договор участия в долевом строительстве был подписан онлайн, сообщается в пресс-релизе застройщика.
Домклик от Сбера ведет предварительный прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний. Ставка по этой программе субсидируется государством и составит не более 5% годовых.
8. Интересное на региональном рынке недвижимости
Сочи стал городом с самыми высокими ценами на жилье, пишет РБК. Интерес к местной недвижимости сдерживается дороговизной и низким одобрением ипотеки, но вряд ли упадет, считают эксперты: у Сочи сейчас почти нет альтернатив.
В Санкт-Петербурге спрос на апартаменты в курортных зонах увеличился в 2,5 раза, отмечает издание «Невские новости». В самом городе новый тренд — размещение сервисных апарт-отелей в исторических зданиях, находящихся в центре. Количество предложений такой недвижимости сократилось на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Астрахань и Тагил стали самыми доходными по сдаче квартир городами — 9,5% годовых, пишет Российская Газета. Купленное для сдачи в аренду жилье окупится всего через 10,5 года. Ненамного ниже доходность в Магнитогорске — 9,2%. От 7 до 8% годовых принесут квартиры в Мурманске, Грозном, Архангельске, Череповце, Тольятти, Волгограде и Челябинске. Их окупаемость — от 13 до 14 лет.