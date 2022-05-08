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СберБанк первым на рынке увеличил сумму кредита по ипотеке с господдержкой

Дата публикации: 08 мая 2022
СберБанк первым на рынке увеличил сумму кредита по ипотеке с господдержкой
Содержание

СберБанк увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой:

  • до 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
  • до 15 млн рублей для других регионов России 

Таким образом, СберБанк оперативно отреагировал на решение Правительства РФ увеличить максимальную сумму кредита, которую можно использовать для покупки квартиры в новостройке с использованием льготной ставки.

При этом только 12 млн рублей и 6 млн рублей (соответственно) субсидируется из государственного бюджета, оставшаяся часть субсидируется банком за счёт комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнёров.

Благодаря этому ставка клиента на сумму до 30 млн рублей составит:

  • 8,7% по ипотеке «Господдержка» (при электронной регистрации сделки и страховании жизни);
  • 5,7% по «Ипотеке для семей с детьми» (при электронной регистрации сделки).

Первоначальный взнос составляет 15%, максимальный срок — 20 лет.

«СберБанк приветствует решение Правительства РФ, которое позволило расширить текущие условия ипотечного кредитования и предложить всем гражданам России ещё более выгодные условия приобретения жилья первыми на рынке.

Сбер увеличил сумму кредита в рамках программы ипотеки с господдержкой, обеспечив при этом единую процентную ставку для заёмщика, которая ниже установленной Правительством. Уже более 70% наших партнеров по всей России подтвердили готовность работать по данной схеме и в будущем их станет больше», — прокомментировал Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Как оформить льготную ипотеку с увеличенной суммой кредита

Подать заявку на ипотеку с господдержкой и семейную ипотеку с увеличенной суммой кредита можно при покупке новостройки. 

1. На Домклик выберите программу с субсидированием и нужную сумму на калькуляторе.

2. Если у вас сумма кредита больше 12 млн рублей — процентная ставка не меняется, на всю сумму и срок кредита будет действовать льготная ставка.

3. При расчете вы увидите предварительные условия ипотеки и можете сразу же онлайн отправить заявку на рассмотрение в банк. 

На 7 мая 2022 года такая программа доступна для объектов недвижимости от застройщиков ФСК, ГК Зеленый сад, Группа RBI, ГК Догма, Самолет, ГК Брусника, MR Group, МИЦ и Level Group. Посмотреть актуальный список застройщиков

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Илья Шайдуров
Автор статьи
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