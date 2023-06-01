Объём выдач ипотеки на новостройки в Сбере вырос на 5%
Объём выдач ипотечных кредитов Сбера на новостройки в мае 2023 года, по данным Домклик, превысил 109 млрд рублей — это больше, чем в апреле, на 5% и в 4 раза больше, чем в мае прошлого года.
Как показывает статистика Домклик, спрос на новостройки в России восстанавливается, также отличную динамику демонстрирует Индивидуальное жилищное строительство.
Ещё один тренд — Семейная ипотека с февраля 2023 года опережает программу Господдержки: в мае по семейной ипотеке клиенты Сбера оформили почти половину всех жилищных кредитов на первичное жильё (12 тыс. штук из 25,6 тыс.).
Кто берёт ипотеку
Характерно, что 65% заёмщиков — женщины. 29,6% заёмщиков — люди в возрасте 25–34 года, а ещё 27,6% — от 35 до 44 лет.
Средний доход заёмщиков — в диапазоне от 50 до 100 тыс. рублей (43% в 2023 году). 32% оформляющих ипотеку получают меньше 50 тыс. рублей, а 14% — от 100 до 150 тыс. Свыше 150 тыс. рублей зарабатывают 11% заёмщиков.
Как подчеркнул исполнительный директор дивизиона «Домклик» Сбербанка по работе с партнёрами Дмитрий Чернов, число контактов с аудиторией в результатах поиска Домклик за год выросло в два раза. Сейчас на Домклик размещено 510 тыс. объявлений о купле-продаже новостроек — на 25% больше, чем год назад.
Исполнительный директор дивизиона «Домклик» Сбербанка по работе с рынком первичного жилья Алексей Чапик рассказал, что с 2019 года проникновение ипотеки в России выросло на 3%. Сегодня 13,6% россиян (10,2 млн человек) имеют непогашенную ипотеку, а 22% трудоспособных жителей страны (16,8 млн) когда-либо оформляли её.
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