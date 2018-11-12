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Дом и уют
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Какую квартиру выбрать — с отделкой или без

Дата публикации: 12 нояб 2018
Какую квартиру выбрать — с отделкой или без

Что выгоднее — купить квартиру с отделкой или делать ремонт самому? Давайте считать. 

В объявлениях о продаже вы можете встретить несколько пометок о том, какая отделка выполнена в помещении. 

Черновая и «под чистовую»

Отделка, типичная для рынка первичной недвижимости. В квартирах с черновой отделкой застройщик выполняет необходимый минимум работ для сдачи дома в эксплуатацию. В отделке «под чистовую» добавятся подготовленные для финишных работ потолок, стены и пол.

Приобретая квартиру с такими видами отделки, можно рассчитывать на наличие:

  • входной двери
  • стеклопакетов и остеклённого балкона
  • стяжки пола
  • подводов ко всем коммуникациям
  • сантехники и проводки
  • оштукатуренных и выровненных поверхностей

Наличие сразу всех перечисленных пунктов — большая удача. В зависимости от выбранного дома и профессионализма застройщика список может несколько отличаться (к сожалению, не в плюс, а в минус).

Чистовая

Под квартирой с финишной отделкой подразумевается жилплощадь с базовыми отделочными материалами:

  • обоями или другим типом отделки для стен
  • ламинатом, линолеумом или другим напольным покрытием
  • облицованными плиткой санузлом и кухонной зоной

Такой вариант отделки встречается и на вторичном, и на первичном рынках. Второй случай — это исключительно инициатива девелопера для ускорения переезда жильцов в приобретённую квартиру.

Отделка под ключ

Это самый дорогой вариант. Здесь к выполненным финишным работам добавляется наличие готового дизайн-проекта и иногда меблировки. Всё чаще такое встречается не только во вторичке, но и на первичном рынке: отдельные девелоперы предлагают на выбор несколько вариантов декоративной отделки, а также кухонный гарнитур или полный комплект мебели.

Обратите внимание, у всех перечисленных видов отделки нет чёткого перечня проведённых работ, которого бы придерживались все. Поэтому, когда вы планируете приобретать квартиру (особенно на первичном рынке), уточните, что именно будет входить в отделку.

Сколько стоит? 

Разница между стоимостью квартиры без отделки и варианта под ключ составит примерно 300 000 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге средняя цена за квадрат чистовой отделки в эконом-классе — 6–8 тысяч рублей, в комфорт-классе — от 10 тыс. рублей.

Самостоятельный ремонт квартиры обойдется вам от 4 тысяч рублей за квадратный метр.

Когда лучше выбрать квартиру без отделки?

Если в вашем распоряжении есть необходимое для ремонта время и деньги, подумайте о варианте с черновой отделкой (актуально как для первички, так и для вторички). Помещение, адаптированное под вкусы и потребности своих владельцев, станет лучшей наградой в этом случае.

Кстати, часто на вторичном рынке недвижимости под косметическим ремонтом прячут явные дефекты помещения. Так что мало того, что вы заплатите больше, так еще и придется что-нибудь пределывать за свой счет. 

Когда выгоднее купить квартиру с ремонтом?

Если на самостоятельную отделку не хватает времени, финансов или желания, проще переплатить за готовую. К тому же, вариант с финишной или чистовой отделкой максимально выгоден, когда:

  • Жилплощадь берётся в ипотеку. Сумма выплат по кредиту повысится незначительно, зато заехать в квартиру можно будет гораздо быстрее.
  • Помещение покупается для сдачи в аренду. В этом случае владелец сможет сразу начать зарабатывать на квартире.

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