Новый закон упростит продажу квартир с маткапиталом
Правительство России упростит процесс получения согласия органов опеки на сделки с недвижимостью, где есть несовершеннолетние собственники, например, купленной за маткапитал. Его можно будет получить в электронном виде через «Госуслуги» или по запросу в МФЦ.
Такие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Информацию подтвердили в Минэкономразвития, пишут «Известия».
Сейчас попечительское согласие можно получить только в бумажном виде. Для этого нужно обращаться только очно и ждать ещё 15 суток, что осложняет сделки с жильём.
Новый порядок получения согласия упростит сделки и положительно скажется на взаимодействии граждан, банков и Росреестра с органами опеки. При этом в случае с банками жителям не придётся тратить время и самими получать документы — органы опеки смогут направлять их напрямую в кредитные организации, отметили в Минэке.
Ранее в России предложили отменить обязанность родителей выделять детям доли в жилье, приобретённом на средства материнского капитала. Также сведения о том, что жильё куплено на маткапитал, предложили вносить в ЕГРН.