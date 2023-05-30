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Новости
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Новый закон упростит продажу квартир с маткапиталом

Дата публикации: 30 мая 2023
Новый закон упростит продажу квартир с маткапиталом

Правительство России упростит процесс получения согласия органов опеки на сделки с недвижимостью, где есть несовершеннолетние собственники, например, купленной за маткапитал. Его можно будет получить в электронном виде через «Госуслуги» или по запросу в МФЦ.

Такие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Информацию подтвердили в Минэкономразвития, пишут «Известия».

Сейчас попечительское согласие можно получить только в бумажном виде. Для этого нужно обращаться только очно и ждать ещё 15 суток, что осложняет сделки с жильём.

Новый порядок получения согласия упростит сделки и положительно скажется на взаимодействии граждан, банков и Росреестра с органами опеки. При этом в случае с банками жителям не придётся тратить время и самими получать документы — органы опеки смогут направлять их напрямую в кредитные организации, отметили в Минэке.

Ранее в России предложили отменить обязанность родителей выделять детям доли в жилье, приобретённом на средства материнского капитала. Также сведения о том, что жильё куплено на маткапитал, предложили вносить в ЕГРН.

Читайте также: Как продать квартиру, если собственник несовершеннолетний

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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