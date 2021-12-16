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Продать свой автомобиль и получить деньги для первоначального взноса по ипотеке можно за несколько часов с помощью сервиса СберАвто

Дата публикации: 16 дек 2021
Продать свой автомобиль и получить деньги для первоначального взноса по ипотеке можно за несколько часов с помощью сервиса СберАвто
Содержание

Хотите быстро и безопасно продать свой автомобиль? Это можно сделать через сервис СберАвто. Деньги на счет вы получите уже через несколько часов. 

Выкуп осуществляется специалистами сервиса после оценки состояния автомобиля и его рыночной стоимости. Сделка проходит в отделении Сбера или в любом удобном месте. Владелец получает договор купли-продажи, средства перечисляются на расчетный счет. 

Узнать цену выкупа авто 

Для многих клиентов сервиса это удобный и быстрый способ получить деньги для первоначального взноса по ипотеке. 

Как работает сервис

Клиенту сервиса в Москве доступна выездная диагностика и оценка автомобиля — команда экспертов приедет на осмотр в любое удобное место и проведет оценку в течение часа.

Техническое состояние авто оценивается специалистами, также проводится криминалистическая экспертиза.

Оценка стоимости автомобиля производится с помощью одной из самых популярных на рынке систем для определения ликвидности и специалистами-андеррайтерами.

Сделка по выкупу автомобиля от момента осмотра автомобиля до перечисления средств на расчетный счет занимает несколько часов.

Какие автомобили можно оценить онлайн и продать сервису СберАвто

Основные требования сервиса к авто:

  • От 2010 года выпуска (отечественные марки от 2016)
  • С пробегом не более 200 тыс. км
  • В исправном (не аварийном) техническом состоянии
  • Не бывшие в коммерческом использовании (такси)
  • Без повреждения и ремонта несущих элементов (лонжероны и пр.)
  • С левым рулем 

Услуга доступна клиентам, проживающим в Москве. В 2022 году планируется выход проекта на федеральный уровень.

Подать заявку на выкуп

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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