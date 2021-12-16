Продать свой автомобиль и получить деньги для первоначального взноса по ипотеке можно за несколько часов с помощью сервиса СберАвто
Хотите быстро и безопасно продать свой автомобиль? Это можно сделать через сервис СберАвто. Деньги на счет вы получите уже через несколько часов.
Выкуп осуществляется специалистами сервиса после оценки состояния автомобиля и его рыночной стоимости. Сделка проходит в отделении Сбера или в любом удобном месте. Владелец получает договор купли-продажи, средства перечисляются на расчетный счет.
Узнать цену выкупа авто
Для многих клиентов сервиса это удобный и быстрый способ получить деньги для первоначального взноса по ипотеке.
Как работает сервис
Клиенту сервиса в Москве доступна выездная диагностика и оценка автомобиля — команда экспертов приедет на осмотр в любое удобное место и проведет оценку в течение часа.
Техническое состояние авто оценивается специалистами, также проводится криминалистическая экспертиза.
Оценка стоимости автомобиля производится с помощью одной из самых популярных на рынке систем для определения ликвидности и специалистами-андеррайтерами.
Сделка по выкупу автомобиля от момента осмотра автомобиля до перечисления средств на расчетный счет занимает несколько часов.
Какие автомобили можно оценить онлайн и продать сервису СберАвто
Основные требования сервиса к авто:
- От 2010 года выпуска (отечественные марки от 2016)
- С пробегом не более 200 тыс. км
- В исправном (не аварийном) техническом состоянии
- Не бывшие в коммерческом использовании (такси)
- Без повреждения и ремонта несущих элементов (лонжероны и пр.)
- С левым рулем
Услуга доступна клиентам, проживающим в Москве. В 2022 году планируется выход проекта на федеральный уровень.