1 мин
1K
Новый способ бесплатного размещения объявлений на Домклик
Дата публикации: 02 июн 2023
В ряде регионов размещение объявлений о продаже недвижимости на Домклик осуществляется на платной основе. С 23 мая продавцы могут публиковать объявления бесплатно при прохождении авторизации через Госуслуги (ЕСИА).
Такая возможность появится у пользователей, которые ранее не входили в личный кабинет Домклик через SberID.
При прохождении первичной авторизации через Госуслуги продавцам будут доступны:
- 1 бесплатная публикация в регионах, где размещение объявлений платное
- 50 офферов в регионах бесплатного размещения и в бесплатных категориях
Преимущества авторизации через ЕСИА
- возможность бесплатного размещения объявлений в любых регионах
- упрощённый вход в личный кабинет
- обеспечение безопасности данных пользователей
Все персональные данные пользователей, которые используются для входа в личный кабинет Домклик, надёжно защищены и не передаются третьим лицам.
Читайте также: Как получить значок «Скидка 0,3%» на свои объявления
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах