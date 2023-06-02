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Новый способ бесплатного размещения объявлений на Домклик

Дата публикации: 02 июн 2023
Новый способ бесплатного размещения объявлений на Домклик

В ряде регионов размещение объявлений о продаже недвижимости на Домклик осуществляется на платной основе. С 23 мая продавцы могут публиковать объявления бесплатно при прохождении авторизации через Госуслуги (ЕСИА).

Такая возможность появится у пользователей, которые ранее не входили в личный кабинет Домклик через SberID.

При прохождении первичной авторизации через Госуслуги продавцам будут доступны:

  • 1 бесплатная публикация в регионах, где размещение объявлений платное
  • 50 офферов в регионах бесплатного размещения и в бесплатных категориях

Преимущества авторизации через ЕСИА

  • возможность бесплатного размещения объявлений в любых регионах
  • упрощённый вход в личный кабинет
  • обеспечение безопасности данных пользователей

Все персональные данные пользователей, которые используются для входа в личный кабинет Домклик, надёжно защищены и не передаются третьим лицам.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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