Новый лимит возмещения по эскроу-счетам могут ввести в 2025 году
В Центробанке рассчитывают, что поправки об увеличении лимита страхового возмещения по эскроу-счетам до 20 млн руб. заработают во втором полугодии 2025-го. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
Сейчас лимит составляет 10 млн руб. — повысить его в апреле предложила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
В пресс-службе ЦБ рассказали, что обсудили инициативу с Агентством по страхованию вкладов, которое ее поддержало, а также предоставили Минфину дополнительную информацию по предложению. Финальное решение планируется принять в августе.
«Рассчитываем, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию, а новый лимит по эскроу-счетам для приобретения жилья (20 млн руб. по одному счету и 30 млн руб. совокупно по нескольким счетам в одном банке) заработает во втором полугодии 2025 года», — отметили в пресс-службе.
Эскроу-счет — это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Деньги первого замораживаются на нем до тех пор, пока девелопер не сдаст дом. Только после этого застройщик может получить оплату за квартиру.
Средства, размещенные на счете эскроу, страхует Агентство по страхованию вкладов. При наступлении страхового случая покупателю выплачивается вся сумма, находящаяся на нем, но не более 10 млн руб.
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