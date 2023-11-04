Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
66K

Новую льготную ипотеку предложили ввести в Госдуме

Дата публикации: 04 нояб 2023
Новую льготную ипотеку предложили ввести в Госдуме

Депутаты Госдумы предложили запустить льготную ипотеку для молодых семей, где ещё не родился ребёнок. С такой инициативой выступили «Новые люди», написал в своем Telegram-канале лидер партии Алексей Нечаев.

Согласно мнению авторов инициативы, это поможет молодым семьям приобрести жильё, в котором будет комфортнее заводить и растить ребёнка.

По словам Нечаева, такое уже практиковалось в регионах, например, на Сахалине.

«После рождения первого ребёнка пара сразу получала сертификат на погашение части долга по ипотеке. После второго ребёнка — второй сертификат, маткапитал, снижение ставки и новые региональные льготы. Когда в семье появлялся третий ребёнок, регион помогал гасить остаток по ипотеке или давал грант на строительство дома», — пояснил лидер фракции.

Парламентарий добавил, что в результате такой поддержки с 2011 по 2016 годы коэффициент рождаемости на Сахалине вырос с 1,56 до 2,16.

Читайте также: Как приобрести квартиру с использованием материнского капитала

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Ипотека без первого взноса в Сбере: как получить
192K
Кредит под залог недвижимости в СберБанке: как получить до 20 млн рублей на любые цели
54K
Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке
354K
Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки
2M
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
31
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
871
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал