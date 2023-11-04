Новую льготную ипотеку предложили ввести в Госдуме
Депутаты Госдумы предложили запустить льготную ипотеку для молодых семей, где ещё не родился ребёнок. С такой инициативой выступили «Новые люди», написал в своем Telegram-канале лидер партии Алексей Нечаев.
Согласно мнению авторов инициативы, это поможет молодым семьям приобрести жильё, в котором будет комфортнее заводить и растить ребёнка.
По словам Нечаева, такое уже практиковалось в регионах, например, на Сахалине.
«После рождения первого ребёнка пара сразу получала сертификат на погашение части долга по ипотеке. После второго ребёнка — второй сертификат, маткапитал, снижение ставки и новые региональные льготы. Когда в семье появлялся третий ребёнок, регион помогал гасить остаток по ипотеке или давал грант на строительство дома», — пояснил лидер фракции.
Парламентарий добавил, что в результате такой поддержки с 2011 по 2016 годы коэффициент рождаемости на Сахалине вырос с 1,56 до 2,16.