Эксперты рассказали, что будет с ценами на ЖКХ в ближайшее время
Коммунальные платежи в России вырастут уже через полтора месяца, с 1 декабря 2022 года. Одни эксперты считают, что рост может составить 25-30%. Другие говорят, что цены на ЖКХ не превысят роста в 9%. Разбираемся, кто прав, и как можно сэкономить на оплате коммунальных услуг.
На сколько вырастут тарифы на ЖКХ
Минэкономразвития РФ сообщает, что предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года в целом по стране не превысит 9%, а средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек вырастет на 324 рубля. «Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы», — отмечают в министерстве.
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев не согласен с такой оценкой. По его мнению, что цены на «коммуналку» вырастут значительно выше анонсированных 9%. «Стоит ожидать общего роста по коммунальным платежам, примерно на 25-30%, и далеко не факт, что этим все ограничится», — сказал Разуваев.
Мнения экспертов расходятся в цифрах, но одно известно наверняка — тарифы на ЖКХ точно вырастут.
Как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Сдержать рост тарифов мы не можем, но можно уменьшить сумму в квитанциях, зная несколько хитростей.
- Отключите услуги, которыми не пользуетесь. Внимательно прочитайте квитанцию. Возможно, вы найдете в ней одну или несколько услуг, которыми вы не пользуетесь. Это может быть домашний телефон или радиоточка.
- Стирайте ночью. Именно так.Самое дешевое время с точки зрения ЖКУ — ночное, с 23:00 до 07:00. Именно на это время лучше включать отложенный старт стиральной или посудомоечной машинок.
- Берегите воду. Банально, но факт. Закрывайте кран, когда чистите зубы, бреетесь или наносите моющее средство на посуду. Бегущая без толку струя воды — это совсем не экономно.
- Отремонтируйте сантехнику. Даже при небольшой неисправности из бачка унитаза может за месяц незаметно вытечь около трех кубометров воды. Столько же — из капающего крана. Зачем вам платить за воду, которой вы не пользуетесь.
- Утеплите квартиру. Кое-что легко сделать самостоятельно, например, заменить уплотнитель для окон и дверей. Кроме того, на рынке множество компаний, которые предоставляют бюджетные услуги по утеплению окон, дверей и фасадов.
- Установите энергосберегающие лампы. Это потребует небольших вложений, но окупится со временем. Светодиодные лампочки стоят в 3-4 раза дороже обычных, но они потребляют в 8-10 раз меньше энергии и служат около 3 лет.
Когда ждать нового повышения тарифов
Правительство РФ приняло решение перенести текущую индексацию тарифов на коммунальные на несколько месяцев раньше (на 1 декабря 2022 года) — по предыдущему плану оно должно было произойти с 1 июля 2023 года.
Следующее повышение цен на ЖКХ пока запланировано на 1 июля 2024 года.