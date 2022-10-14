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Эксперты рассказали, что будет с ценами на ЖКХ в ближайшее время

Дата публикации: 14 окт 2022
Эксперты рассказали, что будет с ценами на ЖКХ в ближайшее время
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Коммунальные платежи в России вырастут уже через полтора месяца, с 1 декабря 2022 года. Одни эксперты считают, что рост может составить 25-30%. Другие говорят, что цены на ЖКХ не превысят роста в 9%. Разбираемся, кто прав, и как можно сэкономить на оплате коммунальных услуг.

На сколько вырастут тарифы на ЖКХ

Минэкономразвития РФ сообщает, что предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года в целом по стране не превысит 9%, а средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек вырастет на 324 рубля. «Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы», — отмечают в министерстве.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев не согласен с такой оценкой. По его мнению, что цены на «коммуналку» вырастут значительно выше анонсированных 9%. «Стоит ожидать общего роста по коммунальным платежам, примерно на 25-30%, и далеко не факт, что этим все ограничится», — сказал Разуваев.

Мнения экспертов расходятся в цифрах, но одно известно наверняка — тарифы на ЖКХ точно вырастут.

Как сэкономить на оплате коммунальных услуг

Сдержать рост тарифов мы не можем, но можно уменьшить сумму в квитанциях, зная несколько хитростей. 

  • Отключите услуги, которыми не пользуетесь. Внимательно прочитайте квитанцию. Возможно, вы найдете в ней одну или несколько услуг, которыми вы не пользуетесь. Это может быть домашний телефон или радиоточка.
  • Стирайте ночью. Именно так.Самое дешевое время с точки зрения ЖКУ — ночное, с 23:00 до 07:00. Именно на это время лучше включать отложенный старт стиральной или посудомоечной машинок.
  • Берегите воду. Банально, но факт. Закрывайте кран, когда чистите зубы, бреетесь или наносите моющее средство на посуду. Бегущая без толку струя воды — это совсем не экономно.
  • Отремонтируйте сантехнику. Даже при небольшой неисправности из бачка унитаза может за месяц незаметно вытечь около трех кубометров воды. Столько же — из капающего крана. Зачем вам платить за воду, которой вы не пользуетесь.
  • Утеплите квартиру. Кое-что легко сделать самостоятельно, например, заменить уплотнитель для окон и дверей. Кроме того, на рынке множество компаний, которые предоставляют бюджетные услуги по утеплению окон, дверей и фасадов. 
  • Установите энергосберегающие лампы. Это потребует небольших вложений, но окупится со временем. Светодиодные лампочки стоят в 3-4 раза дороже обычных, но они потребляют в 8-10 раз меньше энергии и служат около 3 лет. 

Когда ждать нового повышения тарифов

Правительство РФ приняло решение перенести текущую индексацию тарифов на коммунальные на несколько месяцев раньше (на 1 декабря 2022 года) — по предыдущему плану оно должно было произойти с 1 июля 2023 года.

Следующее повышение цен на ЖКХ пока запланировано на 1 июля 2024 года.

>> Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ >>

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