Норматив стоимости кв. метра жилья в России в 2024 году повысят до 98 тыс. рублей
Норматив стоимости кв. метра жилья в России в первом полугодии 2024 года может составить 97,5 тыс. рублей. Проект норматива подготовил Минстрой. На конец 2023 года размер норматива — 93,5 тыс. рублей.
Норматив стоимости кв. метра применяют при расчете социальных выплат и льгот для покупки жилья или при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда.
«Утвердить норматив стоимости одного кв.м общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2024 года в размере 97 547 рублей», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство также утвердило показатели средней рыночной стоимости кв. метра, которые используются при расчёте размеров социальных выплат для всех граждан на покупку жилья при господдержке.
Самые высокие показатели устанавливаются для Москвы — 170,6 тыс. рублей, Санкт-Петербурга — 165,3 тыс. рублей, Приморского края — почти 159 тыс. рублей, Сахалинской области — 157 тыс. рублей, Чукотки — 155,4 тыс. рублей.