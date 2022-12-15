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Николай Васёв: в следующем году мы увидим модернизированные параметры госпрограммы

Дата публикации: 15 дек 2022
Николай Васёв: в следующем году мы увидим модернизированные параметры госпрограммы

Президент России Владимир Путин в четверг анонсировал продление ипотечной программы «Господдержка» до 1 июля 2024 года с повышением ставки до 8%. Он отметил, что сворачивание программы будет плавным.

Ранее вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв в интервью Business FM также выразил мнение, что условия программы будут скорректированы.

«Полагаю, что тенденция идет к постепенному смягчению. Ожидаем, что в следующем году мы увидим модернизированные параметры госпрограммы — не такие резкие, как ее отмена, но некоторое повышение (программы ипотеки с господдержкой — ред.), скорее всего, возможно», — рассказал Васёв.

По его словам, резкие колебания при повышении и понижении ставки «очень тяжело отыгрывать, особенно первичному рынку, так как средний цикл у девелопера составляет два года и изменить ему строящийся пайплайн практически невозможно».

«Поэтому колебания спроса вверх или вниз корректируются ценой. Корректировать цену вниз для застройщиков, конечно, достаточно болезненно и сложно, потому что затратная часть начинает "разъезжаться"», — отметил директор дивизиона «Домклик».

По мнению Николая Васёва, любые изменения должны быть плавными, потому что рынок не любит резких движений.

Подробнее об условиях программы

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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