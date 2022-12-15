Николай Васёв: в следующем году мы увидим модернизированные параметры госпрограммы
Президент России Владимир Путин в четверг анонсировал продление ипотечной программы «Господдержка» до 1 июля 2024 года с повышением ставки до 8%. Он отметил, что сворачивание программы будет плавным.
Ранее вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв в интервью Business FM также выразил мнение, что условия программы будут скорректированы.
«Полагаю, что тенденция идет к постепенному смягчению. Ожидаем, что в следующем году мы увидим модернизированные параметры госпрограммы — не такие резкие, как ее отмена, но некоторое повышение (программы ипотеки с господдержкой — ред.), скорее всего, возможно», — рассказал Васёв.
По его словам, резкие колебания при повышении и понижении ставки «очень тяжело отыгрывать, особенно первичному рынку, так как средний цикл у девелопера составляет два года и изменить ему строящийся пайплайн практически невозможно».
«Поэтому колебания спроса вверх или вниз корректируются ценой. Корректировать цену вниз для застройщиков, конечно, достаточно болезненно и сложно, потому что затратная часть начинает "разъезжаться"», — отметил директор дивизиона «Домклик».
По мнению Николая Васёва, любые изменения должны быть плавными, потому что рынок не любит резких движений.