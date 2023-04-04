Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
4K

Нейросеть Сбера показала, как выглядит дача мечты россиян

Дата публикации: 04 апр 2023
Нейросеть Сбера показала, как выглядит дача мечты россиян
Содержание

Новая генеративная модель Сбера — Kandinsky 2.1 — показала, как выглядит дача мечты россиян. Изображения созданы на основе самых популярных запросов пользователей на витрине Домклик.

Сеть проанализировала наиболее распространённые пожелания пользователей Домклик и сгенерировала по три изображения на темы: «Дом у моря», «Дача за МКАД» и «Дача с деревьями».

1 из 6
Дача за МКАД_1

В преддверии дачного сезона россияне начинают чаще искать загородную недвижимость. Аналитики Домклик изучили, в каких городах и районах Московской области и Краснодарского края пользователи больше всего интересовались дачами и коттеджами в марте 2023 года.

Какие направления интересуют россиян в Подмосковье

Наиболее популярные областные города для дач относятся к среднему классу. Это Раменское, Домодедово, Дмитров, Наро-Фоминск, Чехов, Солнечногорск. Стоимость стандартного дома здесь площадью около 180 кв. м находится в пределах 11-15 млн руб.

Какие направления интересуют россиян в Краснодарском крае

В Краснодарском крае покупатели рассматривают загородное жильё в городах, где средняя стоимость находится на уровне 9-14 млн, что сравнимо с Москвой. Это, например, Новороссийск, Армавир, Ейск, Анапа, Темрюк, Крымск, Горячий ключ и другие.

Что такое Kandinsky 2.1 

Генеративная модель Сбера Kandinsky 2.1 способна всего за несколько секунд создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Она может смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать недостающие части картинки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting).

Модель понимает запросы на 101 языке и умеет рисовать в различных стилях.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Материнский капитал при строительстве дома
82K
Как выбрать фундамент для частного дома
4K
Во сколько обходится содержание дачи
10K
7 идей для весеннего декора дома и дачи
15K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
845
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
120
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал