Нейросеть Сбера показала, как выглядит дача мечты россиян
Новая генеративная модель Сбера — Kandinsky 2.1 — показала, как выглядит дача мечты россиян. Изображения созданы на основе самых популярных запросов пользователей на витрине Домклик.
Сеть проанализировала наиболее распространённые пожелания пользователей Домклик и сгенерировала по три изображения на темы: «Дом у моря», «Дача за МКАД» и «Дача с деревьями».
В преддверии дачного сезона россияне начинают чаще искать загородную недвижимость. Аналитики Домклик изучили, в каких городах и районах Московской области и Краснодарского края пользователи больше всего интересовались дачами и коттеджами в марте 2023 года.
Какие направления интересуют россиян в Подмосковье
Наиболее популярные областные города для дач относятся к среднему классу. Это Раменское, Домодедово, Дмитров, Наро-Фоминск, Чехов, Солнечногорск. Стоимость стандартного дома здесь площадью около 180 кв. м находится в пределах 11-15 млн руб.
Какие направления интересуют россиян в Краснодарском крае
В Краснодарском крае покупатели рассматривают загородное жильё в городах, где средняя стоимость находится на уровне 9-14 млн, что сравнимо с Москвой. Это, например, Новороссийск, Армавир, Ейск, Анапа, Темрюк, Крымск, Горячий ключ и другие.
Что такое Kandinsky 2.1
Генеративная модель Сбера Kandinsky 2.1 способна всего за несколько секунд создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Она может смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать недостающие части картинки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting).
Модель понимает запросы на 101 языке и умеет рисовать в различных стилях.