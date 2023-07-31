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НДС на услуги застройщиков при строительстве апартаментов вернули в России
Дата публикации: 31 июл 2023
Президент России Владимир Путин подписал закон, который возвращает налог на добавленную стоимость (НДС) на апартаменты.
Услуги не облагались налогом с октября 2010 года.
Закон возвращает НДС при строительстве апартаментов — помещений, предназначенных для временного проживания, без права на постоянную регистрацию. Мера коснётся недвижимости, реализуемой застройщиком по договорам долевого участия (ДДУ).
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Юля Тихонова
Автор статьи
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