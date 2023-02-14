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Названы самые романтичные города России

Дата публикации: 14 фев 2023
Названы самые романтичные города России

Россияне назвали самые популярные города нашей страны для поездок на День Святого Валентина. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру, которые приводит информационное агентство ТАСС.

Всего в опросе приняли участие 3 000 человек. Санкт-Петербургу отдали предпочтение 51% респондентов, Сочи — 14%, Калининграду — 12%. Также в десятку самых романтичных городов вошли:

  • Москва (6%)
  • Кисловодск (6%)
  • Владивосток (3%)
  • Муром (3%)
  • Ростов-на-Дону (2%)
  • Сортавала (2%)
  • Шерегеш (1%)

Участники опроса также не обошли вниманием такие города, как Пятигорск, Севастополь, Екатеринбург, Йошкар-Олу, Казань, Чебоксары и Тюмень.

По словам владельца и генерального директора российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрия Кузнецова, сейчас удачным направлением для поездок является Санкт-Петербург и Калининград. В феврале цены на аренду жилья в этих городах на 40–50% ниже, чем весной и в другие зимние месяцы. 

По данным Суточно.ру, самая недорогая аренда из перечисленных направлений — в Муроме, Калининграде и Кисловодске. Снять жильё на сутки в этих городах можно в среднем за 1 400, 2 100 и 2 287 рублей соответственно.

Дороже всего обойдётся посуточная аренда жилья в Шерегеше, Москве и в Сочи. Средняя стоимость суток здесь составляет 4 969, 4 011 и 3 941 рубль соответственно.

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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