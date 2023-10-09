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Названы самые популярные типы квартир в новостройках Москвы

Дата публикации: 09 окт 2023
Названы самые популярные типы квартир в новостройках Москвы
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В Москве свыше половины (55%) сделок с новостройками пришлось в августе на малогабаритное жилье. Как сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра, речь идет о студиях и однокомнатных квартирах до 38 кв. м и 46 кв. м соответственно.

По данным ведомства, это стало новым рекордом, который превысил предыдущий максимум — 54% в июле. При этом спрос на студии составил 39,3%, а на однокомнатные квартиры — 16,1%. Кроме того, двухкомнатное жилье (до 78 кв. м) заняло треть от объема продаж, а на трехкомнатные квартиры пришлось 8,9%.

Росреестр
Росреестр

В службе объяснили популярность небольших квартир соответствующим предложением застройщиков и возможностью доступного сбережения средств граждан.

Стоимость «квадрата» жилья

Цена среднего «квадрата» в студиях за август выросла на 5,7% до 315 тыс. рублей, а в однокомнатных квартирах — на 3,8% до 326 тыс. рублей, отмечает Росреестр. Следом идет трехкомнатное жилье с увеличением цены за 1 кв. м на 2,5% до 330 тыс. рублей, а в двухкомнатных — на 1,7% до 300 тыс. рублей.

Цена «квадрата» по округам Москвы

Согласно статистике ведомства, самая высокая стоимость «квадрата» в столичных новостройках зафиксирована Центральном административном округе (ЦАО) — 547 тыс. рублей.

Росреестр
Росреестр

На второй строчке располагается Северо-Западный административный округ (СЗАО) — 381 тыс. рублей. Третье место занял Юго-Западный административный округ (ЮЗАО) — 352 тыс. рублей, а следом идет Южный административный округ (ЮАО) — 353 тыс. рублей.

Наиболее доступное жилье в новых домах находится в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) — 235 тыс. рублей, чуть дороже обойдется «квадрат» в Зеленограде — 248 тыс. рублей. А замыкает тройку лидеров Восточный административный округ (ВАО) — 303 тыс. рублей за «квадрат».

Аналитика Домклик: рейтинг стоимости вторички рядом со станциями БКЛ

Аналитики Домклик исследовали предложение на вторичном рынке жилья рядом со станциями недавно открытой Большой кольцевой линии. Выяснилось, что собственники размещают наибольшее количество предложений в центральных и западных районах столицы, а самые выгодные лоты — в южных и восточных.

Меньше всего квадратный метр готового жилья стоит возле таких станций БКЛ:

  • Текстильщики — 269,2 тыс. руб. Стоимость квартиры площадью 35 кв. м — 9,4 млн руб.
  • Варшавская — 282,3 тыс. руб. Стоимость квартиры — 9,9 млн руб.
  • Печатники — 285,1 тыс. руб. Стоимость квартиры — 10 млн руб.
  • Авиамоторная — 289,9 тыс. руб. Стоимость квартиры — 10,1 млн руб.
  • Лефортово — 292,6 тыс. руб. Стоимость квартиры — 10,2 млн руб.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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