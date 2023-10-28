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Названы самые популярные города России для отдыха в ноябре

Дата публикации: 28 окт 2023
Названы самые популярные города России для отдыха в ноябре

Наиболее востребованными городами для отдыха на ноябрьских выходных стали Санкт-Петербург, Москва и Казань. Статистику по бронированию жилья и отелей предоставил РБК сервис Ostrovok.ru.

Первое место в рейтинге по аренде жилья на период с 3 по 7 ноября занял Санкт-Петербург, где средняя стоимость ночи составила 4,4 тыс. рублей — на 16% больше, чем в 2022 году. Вторую строчку оставила за собой Москва — 5,1 тыс. рублей (+19% за год). Замыкает тройку лидеров Казань — 5,2 тыс. рублей (+16% за год).

Данные о трех самых востребованных туристических городах подтверждает сервис «Суточно.ру». По его данным, в топ-10 направлений вошли Нижний Новгород, Минск, Ярославль, Сочи, Тула, Псков, Калининград.

Гендиректор сервиса Юрий Кузнецов объясняет статистику тем, что каникулы в ноябре короткие, поэтому основной поток спроса — из Москвы и Санкт-Петербурга — пришелся на соседние города. Так, жители столицы активно бронируют жилье в Туле, Нижнем Новгороде, Ярославле, петербуржцы — в Пскове.

«В целом список городов-лидеров по числу бронирований на праздники не изменился относительно 2022 года, однако количество бронирований в ряде направлений стало больше: видим рост в Смоленске — на 45%, Кисловодске — на 36%, в Калининграде — на 26%, в Твери — на 15%, — указывают аналитики Ostrovok.ru. — По сравнению с 2021 годом в топ не попали направления Крыма».

Как отмечают оба сервиса, спрос на жилье в новогодние праздники будет высоким — и, вероятно, превзойдет прошлогодние результаты.

«По состоянию на конец октября мы видим, что число бронирований на даты заезда с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024 года в России уже на 27% обгоняет показатели прошлого года», — подчеркивают в Ostrovok.ru.

Спрос на посуточное размещение на российских курортах и в туристических городах продолжает расти. Как подсчитали аналитики «Суточно.ру», на этом фоне цены на размещение по популярным направлениям за 12 месяцев поднялись в среднем на 10%.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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