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Названы регионы-лидеры по спросу на жилье в 2023 году

Дата публикации: 03 мар 2024
Названы регионы-лидеры по спросу на жилье в 2023 году

Больше всего договоров купли-продажи недвижимости в прошлом году оформили в Московской области и Краснодарском крае. Об этом говорят данные сервиса Росреестра.

Так, в Подмосковье на первичном и вторичном рынках заключили 749,2 тыс. сделок, в Краснодарском крае — 659,4 тыс. На третьей строчке рейтинга — Москва с 645,7 тыс. договоров. В топ-5 списка вошли Свердловская область (392 тыс.) и Санкт-Петербург (356,1 тыс.).

С 2018 по 2022 год первое место занимала Московская область, второе — Москва, а третье — Краснодарский край.

Если рассматривать только вторичный рынок жилья, Краснодарский край в 2023-м вышел на первую строчку. За год там заключили 335,5 тыс. сделок. Затем следуют Подмосковье (330,6 тыс.) и Москва (175 тыс.). Вместе с ними в пятерке оказались Свердловская область (155,8 тыс.) и Башкортостан (131,5 тыс.).

В 2022-м лидеры располагались в таком порядке: Московская область, Краснодарский край, Москва.

Что касается спроса на новостройки, на первом месте по числу сделок по итогам 2023 года Москва (166,4 тыс.), на втором — Московская область (79,5 тыс.), на третьем — Краснодарский край (75,9 тыс.).

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Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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