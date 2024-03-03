Названы регионы-лидеры по спросу на жилье в 2023 году
Больше всего договоров купли-продажи недвижимости в прошлом году оформили в Московской области и Краснодарском крае. Об этом говорят данные сервиса Росреестра.
Так, в Подмосковье на первичном и вторичном рынках заключили 749,2 тыс. сделок, в Краснодарском крае — 659,4 тыс. На третьей строчке рейтинга — Москва с 645,7 тыс. договоров. В топ-5 списка вошли Свердловская область (392 тыс.) и Санкт-Петербург (356,1 тыс.).
С 2018 по 2022 год первое место занимала Московская область, второе — Москва, а третье — Краснодарский край.
Если рассматривать только вторичный рынок жилья, Краснодарский край в 2023-м вышел на первую строчку. За год там заключили 335,5 тыс. сделок. Затем следуют Подмосковье (330,6 тыс.) и Москва (175 тыс.). Вместе с ними в пятерке оказались Свердловская область (155,8 тыс.) и Башкортостан (131,5 тыс.).
В 2022-м лидеры располагались в таком порядке: Московская область, Краснодарский край, Москва.
Что касается спроса на новостройки, на первом месте по числу сделок по итогам 2023 года Москва (166,4 тыс.), на втором — Московская область (79,5 тыс.), на третьем — Краснодарский край (75,9 тыс.).