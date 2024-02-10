«Вторичку» в Москве стали чаще продавать со скидкой
Порядка 20% продавцов жилья на вторичном рынке Москвы готовы предложить покупателям дисконт из-за падающего спроса на недвижимость. Об этом сообщают аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость».
Речь идет о скидке именно от рыночной цены квартиры, пишет РБК. При этом в прошлом году подобных случаев было мало.
Как рассказали в компании, год назад и в четвертом квартале 2023-го дисконт давали в 70% сделок, но это происходило потому, что продавцы изначально ставили цену выше и затем могли позволить себе ее снизить, когда покупатель торговался.
«Сейчас 20% продавцов готовы уступить от рыночной стоимости, чтобы быстро продать свой объект», — отметили в пресс-службе «Инком-Недвижимость».
Это связано с тем, что покупатели ждут дальнейшего снижения спроса на жилье, считают эксперты.
Аналитики Домклик ранее выяснили, что на фоне повышенной ключевой ставки спрос на готовое жилье в декабре снизился: количество выдач уменьшилось на 4%, а доля выданных на «вторичку» кредитов впервые опустилась ниже 50% и составила 47,3%.
В январе, несмотря на продолжающееся снижение числа выдач, доля вторичного рынка выросла до 56,7% (+9,4%). Это произошло из-за сокращения спроса на строящееся жилье в силу ужесточения условий льготной ипотеки.