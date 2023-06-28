Названы районы Москвы с самой низкой стоимостью вторички
Молжаниновский, Текстильщики и Южное Бутово вошли в тройку районов Москвы с самой низкой стоимостью вторичного жилья. К таким выводам пришли аналитики Домклик после анализа объявлений.
В Молжаниновском районе стоимость кв.метра — от 157,4 тыс. руб., в Текстильщиках —от 160 тыс. руб., в Южном Бутово — от 177 тыс. руб. В первую пятерку районов Москвы с самой дешевой «вторичкой» также вошли районы Алтуфьевский — от 178,5 тыс. руб. и Гольяново — от 191,8 тыс. руб.
Так выглядит топ-10 районов Москвы с наименьшей минимальной стоимостью кв. м. вторичной недвижимости. Данные Домклик на июнь 2023 года.
Самую низкую стоимость вторичного жилья в Москве мы зафиксировали в районах Молжаниновский, Текстильщики и Южное Бутово. Минимальная цена квадратного метра в этих районах составляет 157, 160 и 177 тысяч рублей соответственно, а средняя — 210, 252 и 226 тысяч рублей.
Для сравнения, средняя стоимость вторичного жилья, расположенного в центральных районах Москвы, достигает 1,1 млн рублей за квадратный метр. Относительно невысокие для столицы цены на вторичное жилье в этих районах объясняются такими особенностями локаций, как расстояние до метро, удаленность от центра, а также развитость инфраструктуры в ближайшем окружении.
Как считали цены
Для составления рейтинга для каждого района была определена минимальная стоимость кв. метра вторичной недвижимости. Учитывались актуальные на конец июня 2023 года объявления с витрины Домклик.
Скидки на вторичку
Средняя величина скидки на сделках со вторичкой по стране в мае 2023 года составила 1,1%, подсчитали ранее аналитики Домклик. Самыми уступчивыми оказались продавцы из Москвы, Воронежской области, и Краснодарского края.
Меньше всего готовы торговаться владельцы квартир из Красноярского края, Челябинской области и Пермского края.