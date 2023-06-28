Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
40K

Названы районы Москвы с самой низкой стоимостью вторички

Дата публикации: 28 июн 2023
Названы районы Москвы с самой низкой стоимостью вторички
Содержание

Молжаниновский, Текстильщики и Южное Бутово вошли в тройку районов Москвы с самой низкой стоимостью вторичного жилья. К таким выводам пришли аналитики Домклик после анализа объявлений.

В Молжаниновском районе стоимость кв.метра — от 157,4 тыс. руб., в Текстильщиках —от 160 тыс. руб., в Южном Бутово — от 177 тыс. руб. В первую пятерку районов Москвы с самой дешевой «вторичкой» также вошли районы Алтуфьевский — от 178,5 тыс. руб. и Гольяново — от 191,8 тыс. руб.

Так выглядит топ-10 районов Москвы с наименьшей минимальной стоимостью кв. м. вторичной недвижимости. Данные Домклик на июнь 2023 года.

Самую низкую стоимость вторичного жилья в Москве мы зафиксировали в районах Молжаниновский, Текстильщики и Южное Бутово. Минимальная цена квадратного метра в этих районах составляет 157, 160 и 177 тысяч рублей соответственно, а средняя — 210, 252 и 226 тысяч рублей.

Для сравнения, средняя стоимость вторичного жилья, расположенного в центральных районах Москвы, достигает 1,1 млн рублей за квадратный метр. Относительно невысокие для столицы цены на вторичное жилье в этих районах объясняются такими особенностями локаций, как расстояние до метро, удаленность от центра, а также развитость инфраструктуры в ближайшем окружении.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и.о директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

Как считали цены

Для составления рейтинга для каждого района была определена минимальная стоимость кв. метра вторичной недвижимости. Учитывались актуальные на конец июня 2023 года объявления с витрины Домклик.

Скидки на вторичку

Средняя величина скидки на сделках со вторичкой по стране в мае 2023 года составила 1,1%, подсчитали ранее аналитики Домклик. Самыми уступчивыми оказались продавцы из Москвы, Воронежской области, и Краснодарского края.

Меньше всего готовы торговаться владельцы квартир из Красноярского края, Челябинской области и Пермского края. 

Читайте также: Как купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку

Новости
Изменение цен на недвижимость
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Названы районы Москвы с самой низкой стоимостью новостроек
933
Что проверить перед покупкой квартиры: чек-лист
335K
Что изменилось на рынке ипотеки в мае 2023 — аналитика Домклик
6K
Как провести осмотр квартиры перед покупкой
303K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
845
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
120
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал