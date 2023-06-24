Что изменилось на рынке ипотеки в мае 2023 — аналитика Домклик
Аналитики Домклик выяснили, что происходило в мае 2023 года с ипотекой, насколько были востребованы льготные программы и на какие цели россияне чаще брали жилищные кредиты.
Где больше всего вырос спрос на ипотеку в мае 2023
В мае 2023 на рынке ипотечного кредитования устойчиво сохраняется повышенный спрос. Всего было выдано 108,2 тыс. ипотечных кредитов, что на 3,8% больше по сравнению с апрелем. Объем выдач превысил 348,3 млрд рублей — прирост к апрелю составил 3,5%.
Несмотря на то, что в мае Московская область и Москва продолжают удерживать лидирующие позиции по числу выдач ипотеки (7,4 и 5,8 тыс. кредитов соответственно), с прошлого месяца в этих регионах спрос вырос не сильно.
В Москве фиксируется незначительное снижение — такая динамика в столице вызвана смещением покупательского спроса на города ближайшего Подмосковья (подробно этот вопрос был рассмотрен в нашем недавнем исследовании).
В то же время в других субъектах, в состав которых входят города-миллионники, количество ипотечных сделок увеличилось заметнее. Наиболее ощутимый прирост фиксируется в Республике Татарстан (+17,9%), Ленинградской области (+15,6%) и в Краснодарском крае (+9,7%).
Заметное укрепление спроса отмечается и в небольших регионах России, где традиционно заключается немного сделок. Особенно отличились Республика Карелия (+50,2%), Магаданская область (+43,8%) и Республика Адыгея (+36%).
«Несмотря на стабильный спрос, в мае на рынке ипотечного кредитования произошли существенные изменения.
Во-первых, на фоне сезонного повышения покупательской активности доля ИЖС в общем количестве выдач достигла рекордных 8%.
При этом доля вторичного жилья ожидаемо снизилась, а доля строящегося — продолжает удерживаться на высоком уровне за счёт спроса на льготные программы.
Во-вторых, всплеск спроса на ИЖС подстегнул рост выдач по «Господдержке», благодаря чему программа вновь вышла на первое место, опередив Семейную ипотеку».
Какое жилье выбирали россияне
Высокий спрос на ипотечные кредиты в мае 2023 года объясняется во многом ростом популярности и доступности кредитования ИЖС: по отношению к апрелю прирост количества выдач составил 56,1%. В то же время на первичном и вторичном рынках число сделок выросло на 1,8% и 0,4% соответственно.
Структура выдач также претерпела изменения. Так, процент ипотечных кредитов на ИЖС увеличился с 5 до 8%. Рост показателя отмечается практически во всех субъектах РФ, но более всего в Вологодской области (+8,2%), Республике Тыва (+7,4%) и Республике Карелия (+6,4%). Среди крупнейших регионов России выделяются Московская (+5,4%) и Ленинградская (+5%) области, а также Республика Башкортостан (+3,7%).
Аналитики Домклик полагают, что высокий прирост на рынке ИЖС связан не только с сезонной активностью покупателей, но и является следствием распространения льготной ипотеки на этот сегмент, а также ряда законодательных реформ.
Напомним, что количество выданных кредитов на индивидуальное строительство растет с февраля текущего года и уже третий месяц подряд достигает исторического рекорда.
На фоне роста спроса на ИЖС процент сделок на первичном рынке тоже остается высоким (24%): льготная ипотека по-прежнему стимулирует россиян покупать квартиры в новостройках. Также аналитики отмечают, что ряд регионов отличился существенным приростом доли выдач на первичное жилье. В лидеры выбились Республика Адыгея (+21,9%), Республика Хакасия (+7,8%) и Пензенская область (+7,6%).
При этом, как и ранее, основное внимание в мае 2023 года покупатели уделяли вторичному рынку: доля выдач кредитов на покупку готовых квартир составила 67%.
Как менялся спрос на льготные ипотечные программы
Спрос россиян на льготные программы ипотечного кредитования продолжает бить рекорды. Так, в мае было выдано более 41,5 тыс. кредитов, что на 10,3% больше по сравнению с показателем апреля, и на 0,5% больше марта 2022 года (предыдущий рекорд).
«Усиление спроса на льготную ипотеку, в первую очередь, объясняется большим количеством выдач по программе «Господдержка»: в мае прирост составил почти 15% по отношению к апрелю. Для сравнения, число выдач по Семейной ипотеке выросло более чем на 6%.
В результате доля «Господдержки» в общей структуре кредитов впервые с февраля превысила процент выдач по Семейной ипотеке — 18% против 17%.
Причина таких изменений в том, что в разгар весенне-летнего сезона существенно выросла востребованность кредитования ИЖС, где доля «Господдержки» традиционно выше».
По сравнению с апрелем, в мае наибольшая доля «Господдержки» зафиксирована не только в обеих столицах, но также в удаленных субъектах России. Самые высокие показатели наблюдаются в Республике Адыгея (29,7%), Санкт-Петербурге (28,9%), Республике Тыва (25,3%) и Москве (24,8%). Республики Адыгея и Тыва вырвались вперед, поскольку в них отмечаются наиболее высокие темпы роста доли «Господдержки» (+20,9% и +6,8% соответственно).
Несмотря на менее активный рост, Семейная ипотека также остается популярной среди заемщиков. Наибольший процент сделок по программе зафиксирован в Республике Хакасия (34,5%), Республике Адыгея (27,6%) и Пензенской области (27,4%).
По IT-ипотеке процент от общего числа сделок остался на уровне 1,1%, в то время как прирост абсолютного значения составил 4,7%. Стоит отметить, что в список регионов с наибольшей долей IT-ипотеки все чаще входят регионы Центрального федерального округа. Так, в мае первое место заняла Ярославская область (4%), а за ней следуют Москва (3,7%) и Костромская область (2,7%). Санкт-Петербург переместился на четвертую строчку.
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