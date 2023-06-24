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Что изменилось на рынке ипотеки в мае 2023 — аналитика Домклик

Дата публикации: 24 июн 2023
Что изменилось на рынке ипотеки в мае 2023 — аналитика Домклик
Содержание

Аналитики Домклик выяснили, что происходило в мае 2023 года с ипотекой, насколько были востребованы льготные программы и на какие цели россияне чаще брали жилищные кредиты.

Где больше всего вырос спрос на ипотеку в мае 2023

В мае 2023 на рынке ипотечного кредитования устойчиво сохраняется повышенный спрос. Всего было выдано 108,2 тыс. ипотечных кредитов, что на 3,8% больше по сравнению с апрелем. Объем выдач превысил 348,3 млрд рублей — прирост к апрелю составил 3,5%.

Несмотря на то, что в мае Московская область и Москва продолжают удерживать лидирующие позиции по числу выдач ипотеки (7,4 и 5,8 тыс. кредитов соответственно), с прошлого месяца в этих регионах спрос вырос не сильно.

В Москве фиксируется незначительное снижение — такая динамика в столице вызвана смещением покупательского спроса на города ближайшего Подмосковья (подробно этот вопрос был рассмотрен в нашем недавнем исследовании).

В то же время в других субъектах, в состав которых входят города-миллионники, количество ипотечных сделок увеличилось заметнее. Наиболее ощутимый прирост фиксируется в Республике Татарстан (+17,9%), Ленинградской области (+15,6%) и в Краснодарском крае (+9,7%).

Заметное укрепление спроса отмечается и в небольших регионах России, где традиционно заключается немного сделок. Особенно отличились Республика Карелия (+50,2%), Магаданская область (+43,8%) и Республика Адыгея (+36%).

«Несмотря на стабильный спрос, в мае на рынке ипотечного кредитования произошли существенные изменения.

Во-первых, на фоне сезонного повышения покупательской активности доля ИЖС в общем количестве выдач достигла рекордных 8%.

При этом доля вторичного жилья ожидаемо снизилась, а доля строящегося — продолжает удерживаться на высоком уровне за счёт спроса на льготные программы.

Во-вторых, всплеск спроса на ИЖС подстегнул рост выдач по «Господдержке», благодаря чему программа вновь вышла на первое место, опередив Семейную ипотеку».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

Какое жилье выбирали россияне

Распределение ипотеки по типам кредитов в мае 2023 (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач.
Распределение ипотеки по типам кредитов в мае 2023 (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач.

Высокий спрос на ипотечные кредиты в мае 2023 года объясняется во многом ростом популярности и доступности кредитования ИЖС: по отношению к апрелю прирост количества выдач составил 56,1%. В то же время на первичном и вторичном рынках число сделок выросло на 1,8% и 0,4% соответственно.

Структура выдач также претерпела изменения. Так, процент ипотечных кредитов на ИЖС увеличился с 5 до 8%. Рост показателя отмечается практически во всех субъектах РФ, но более всего в Вологодской области (+8,2%), Республике Тыва (+7,4%) и Республике Карелия (+6,4%). Среди крупнейших регионов России выделяются Московская (+5,4%) и Ленинградская (+5%) области, а также Республика Башкортостан (+3,7%). 

Аналитики Домклик полагают, что высокий прирост на рынке ИЖС связан не только с сезонной активностью покупателей, но и является следствием распространения льготной ипотеки на этот сегмент, а также ряда законодательных реформ.

Напомним, что количество выданных кредитов на индивидуальное строительство растет с февраля текущего года и уже третий месяц подряд достигает исторического рекорда.

На фоне роста спроса на ИЖС процент сделок на первичном рынке тоже остается высоким (24%): льготная ипотека по-прежнему стимулирует россиян покупать квартиры в новостройках. Также аналитики отмечают, что ряд регионов отличился существенным приростом доли выдач на первичное жилье. В лидеры выбились Республика Адыгея (+21,9%), Республика Хакасия (+7,8%) и Пензенская область (+7,6%).

При этом, как и ранее, основное внимание в мае 2023 года покупатели уделяли вторичному рынку: доля выдач кредитов на покупку готовых квартир составила 67%.

Как менялся спрос на льготные ипотечные программы

Количество выданных кредитов по льготным программам в мае 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества ипотек за месяц показаны зеленым, количество сделок и доля выдач по Семейной ипотеке — синим, по IT-ипотеке — фиолетовым. Сделки по Сельской и Дальневосточной ипотеке в данных регионах отсутствуют. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.
Количество выданных кредитов по льготным программам в мае 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества ипотек за месяц показаны зеленым, количество сделок и доля выдач по Семейной ипотеке — синим, по IT-ипотеке — фиолетовым. Сделки по Сельской и Дальневосточной ипотеке в данных регионах отсутствуют. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.

Спрос россиян на льготные программы ипотечного кредитования продолжает бить рекорды. Так, в мае было выдано более 41,5 тыс. кредитов, что на 10,3% больше по сравнению с показателем апреля, и на 0,5% больше марта 2022 года (предыдущий рекорд). 

«Усиление спроса на льготную ипотеку, в первую очередь, объясняется большим количеством выдач по программе «Господдержка»: в мае прирост составил почти 15% по отношению к апрелю. Для сравнения, число выдач по Семейной ипотеке выросло более чем на 6%.

В результате доля «Господдержки» в общей структуре кредитов впервые с февраля превысила процент выдач по Семейной ипотеке — 18% против 17%.

Причина таких изменений в том, что в разгар весенне-летнего сезона существенно выросла востребованность кредитования ИЖС, где доля «Господдержки» традиционно выше».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

По сравнению с апрелем, в мае наибольшая доля «Господдержки» зафиксирована не только в обеих столицах, но также в удаленных субъектах России. Самые высокие показатели наблюдаются в Республике Адыгея (29,7%), Санкт-Петербурге (28,9%), Республике Тыва (25,3%) и Москве (24,8%). Республики Адыгея и Тыва вырвались вперед, поскольку в них отмечаются наиболее высокие темпы роста доли «Господдержки» (+20,9% и +6,8% соответственно).

Несмотря на менее активный рост, Семейная ипотека также остается популярной среди заемщиков. Наибольший процент сделок по программе зафиксирован в Республике Хакасия (34,5%), Республике Адыгея (27,6%) и Пензенской области (27,4%). 

По IT-ипотеке процент от общего числа сделок остался на уровне 1,1%, в то время как прирост абсолютного значения составил 4,7%. Стоит отметить, что в список регионов с наибольшей долей IT-ипотеки все чаще входят регионы Центрального федерального округа. Так, в мае первое место заняла Ярославская область (4%), а за ней следуют Москва (3,7%) и Костромская область (2,7%). Санкт-Петербург переместился на четвертую строчку. 

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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