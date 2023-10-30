Эксперт рассказала, какую недвижимость чаще выбирают для покупки
- Что лучше выбрать — новостройку или квартиру на вторичном рынке?
- А какую недвижимость чаще всего выбирают клиенты?
- Какие аргументы используете в ситуации, когда клиент вроде бы готов, но всё ещё раздумывает — купить сейчас или подождать?
- Бывает ли так, что ваши клиенты через некоторое время обращаются за покупкой второй квартиры?
Может быть ещё немного подождать, когда цены или ставки снизятся? А может быть появится более выгодное предложение? Такими вопросами часто задаются потенциальные покупатели жилья.
рассказала, какие настроения сейчас преобладают среди покупателей недвижимости и стоит ли ждать, если подходящий объект найден
Что лучше выбрать — новостройку или квартиру на вторичном рынке?
И в новостройках, и на вторичном рынке есть достойные предложения. Если жилищный вопрос не стоит ребром, то лучше выбрать новостройку, ведь в новых домах предусмотрены более продуманные планировки, использованы новые технологии, да и ремонт можно сразу сделать под себя. Если же жилье нужно срочно, то подбираем достойный вариант на вторичном рынке.
А какую недвижимость чаще всего выбирают клиенты?
В нашем агентстве недвижимости в последнее время чаще всего поступают запросы на покупку квартир на вторичном рынке. В процессе подбора мы с клиентами также смотрим и новостройки, ведь бывает так, что дом совсем недавно сдался и в нем есть непроданные квартиры. Для клиента — это отличная возможность приобрести жильё по программам господдержки, при этом не ждать окончания строительства.
Какие аргументы используете в ситуации, когда клиент вроде бы готов, но всё ещё раздумывает — купить сейчас или подождать?
Каждый случай требует индивидуального подхода. Но чаще всего мой совет такой — если приняли решение о покупке или продаже, значит, нужно это сделать именно сейчас.
Если вижу, что клиент прямо горит квартирой, обязательно рассчитываем с ним платёжеспособность, чтоб оплачивать ипотеку было комфортно и не пришлось через пару месяцев снова продавать квартиру.
Чтобы ответить на вопрос покупателя, верно ли он сейчас выбрал себе недвижимость или все-таки есть варианты лучше, я сама всегда стараюсь быть в курсе изменений и ипотечных программ банков, часто использую источники Домклик, где можно следить за движением рынка.
Бывает ли так, что ваши клиенты через некоторое время обращаются за покупкой второй квартиры?
Да, бывает. Хорошо, что по некоторым программам можно одновременно выплачивать сразу несколько ипотечных кредитов.
Также бывает и так, что купив квартиру в новостройке себе, клиенты приводят на покупку в том же доме и своих взрослых детей или родственников. Согласитесь, на вторичном рынке гораздо сложнее подобрать варианты рядом, а в строящемся доме, особенно на этапе строительства, выбор гораздо больше.