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Выводить новостройки в продажу в РФ стали быстрее

Дата публикации: 24 окт 2023
Выводить новостройки в продажу в РФ стали быстрее

Из всех задекларированных новостроек с октября 2022 года по сентябрь 2023 года под привлечение средств дольщиков в продажу вышло 462,8 тыс. квартир (54%). Об этом говорится в исследовании портала ЕРЗ.РФ.

Аналогичный показатель за 12 месяцев, рассчитанный на конец второго квартала текущего года, составлял 52%, а на конец первого квартала 2023 года — 49%. При этом в Единой информационной системе жилищного строительства опубликованы проектные декларации на 1,3 млн квартир, из которых стартовали продажи 889,8 тыс. квартир (66%).

По данным портала, период продаж начинается через 3-4 месяца после публикации проектной декларации. Так, из июньских проектов открыты продажи в 49%, в июле — 32%, в августе — 9%, а за сентябрь показатель равен 1%.

Кроме того, спустя год после опубликования продажи стартуют в 80% проектов, а по истечении 20 месяцев результат достигает 90%.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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