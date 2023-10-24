Выводить новостройки в продажу в РФ стали быстрее
Из всех задекларированных новостроек с октября 2022 года по сентябрь 2023 года под привлечение средств дольщиков в продажу вышло 462,8 тыс. квартир (54%). Об этом говорится в исследовании портала ЕРЗ.РФ.
Аналогичный показатель за 12 месяцев, рассчитанный на конец второго квартала текущего года, составлял 52%, а на конец первого квартала 2023 года — 49%. При этом в Единой информационной системе жилищного строительства опубликованы проектные декларации на 1,3 млн квартир, из которых стартовали продажи 889,8 тыс. квартир (66%).
По данным портала, период продаж начинается через 3-4 месяца после публикации проектной декларации. Так, из июньских проектов открыты продажи в 49%, в июле — 32%, в августе — 9%, а за сентябрь показатель равен 1%.
Кроме того, спустя год после опубликования продажи стартуют в 80% проектов, а по истечении 20 месяцев результат достигает 90%.