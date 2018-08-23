Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Ипотека
4 мин
18K

Аренда против ипотеки: 15 аргументов

Дата публикации: 23 авг 2018
Аренда против ипотеки: 15 аргументов
Содержание

Если вы не знаете что делать: купить квартиру в ипотеку или снимать, взвесьте эти аргументы за и против. Надеемся, они помогут принять решение. Поехали.

Выгода 

Точно рассчитать выгоду ипотеки или аренды нельзя. Слишком многое может поменяться: цены на недвижимость и аренду, инфляция, ставки по депозитам. Даже специалисты не берутся все это учесть. Что вы точно можете рассчитать — это ежемесячный платеж на ипотечном калькуляторе и сравнить его с платежом по аренде.

Аренда 

Выгоднее, если накоплений мало. Ежемесячный платеж и переплата банку в итоге, скорее всего, будет больше, чем вы заплатите за съем. Лучше снимать, а свободные деньги копить на вкладе: полную стоимость или бо́льший первоначальный взнос. Чем больше первоначальный взнос и меньше срок кредита, тем меньше переплата. 

Аренда может подорожать, и тогда придется или платить больше или выбирать более бюджетное жилье. При частой смене жилья нужно тратиться на переезд и комиссию риелтору. Ставка по депозитам может снизиться.

Спустя время вы не получаете актив — недвижимость. А накопленные деньги могут обесцениться из-за инфляции.

Ипотека 

Вы фиксируете стоимость недвижимости и в итоге получаете ее в собственность. Вы сможете распоряжаться активом, как захотите: сдавать, продавать, дарить детям. Инфляция только играет вам на руку: ваше жилье дорожает, а платеж дешевеет.

Вы можете вернуть до 650 000 рублей налогового вычета.

Сейчас самая низкая ставка за всю историю. А если она опустится ниже, можно рефинансировать ипотеку или просто подать заявку на снижение ставки.

Если брать кредит на большой срок — переплата может сравняться и даже превысить стоимость квартиры. 

Комфорт и безопасность 

В вопросе ипотека или аренда есть не только экономическая, но и эмоциональная сторона. И она даже может сильнее повлиять на решение, чем цифры. 

Аренда 

Вы свободно можете менять жилье и образ жизни. У вас нет долгосрочных финансовых обязательств. Вам не нужно думать о том, как содержать свою недвижимость.

Можно решить квартирный вопрос практически мгновенно.

Вы не можете в полной мере распоряжаться жильем и зависите от решений собственника квартиры. Он может потребовать, чтобы вы съехали, запретить заводить животное или не разрешить повесить полку там, где вам хочется. 

Ипотека 

Вы чувствуете себя более уверенно, можете обустраивать свое жилье так, как хочется. У вас и ваших детей есть прописка, а значит доступ к детсадам, школе, поликлинике. Ваши финансовые обязательства определены: ежемесячный платеж не изменится.

Вам придется взять на себя ответственность за содержание недвижимости. 

Вы не сможете легко принимать решение о смене работы, переезде. Например, чтобы продать квартиру, пока кредит не выплачен, нужно будет получить согласие банка. 

Будущее

В решении квартирного вопроса постарайтесь заглядывать как можно дальше в будущее. Понятно, что мы не можем ничего предсказать, но определить вектор нужно.

Аренда 

Выбор для тех, кто открыт для новых возможностей. Это не исключает покупку недвижимости, например, для инвестирования. Но не ограничивает вас в принятии решений.

Ипотека 

Возможность закрепиться и создать основу для будущего семьи. Покупая недвижимость, вы решаете, где будут учиться и расти ваши дети.

Если вы так и не решили, что вам больше подходит, пройдите тест «Ипотека или Аренда — что выбрать?»

 Еще немного о важном: 

Хочу купить квартиру. С чего начать?

Как оформить ипотеку в другом городе

Какой дом выбрать: панельный, кирпичный или монолитный

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Актуальное
Опция «Сниженный платеж»: что это и для кого
10 дек 2024
11K
Какие документы нужно предоставить в банк после сделки по льготной программе
04 дек 2024
3K
Показатель долговой нагрузки и кредитная история: влияние на ипотеку и способы улучшения
03 дек 2024
1K
Ставка на снижение: как снизить свою ставку по ипотеке и кредиту под залог недвижимости в Сбере после понижения ключевой
02 дек 2024
13K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал