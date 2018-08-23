Аренда против ипотеки: 15 аргументов
Если вы не знаете что делать: купить квартиру в ипотеку или снимать, взвесьте эти аргументы за и против. Надеемся, они помогут принять решение. Поехали.
Выгода
Точно рассчитать выгоду ипотеки или аренды нельзя. Слишком многое может поменяться: цены на недвижимость и аренду, инфляция, ставки по депозитам. Даже специалисты не берутся все это учесть. Что вы точно можете рассчитать — это ежемесячный платеж на ипотечном калькуляторе и сравнить его с платежом по аренде.
Аренда
Выгоднее, если накоплений мало. Ежемесячный платеж и переплата банку в итоге, скорее всего, будет больше, чем вы заплатите за съем. Лучше снимать, а свободные деньги копить на вкладе: полную стоимость или бо́льший первоначальный взнос. Чем больше первоначальный взнос и меньше срок кредита, тем меньше переплата.
Аренда может подорожать, и тогда придется или платить больше или выбирать более бюджетное жилье. При частой смене жилья нужно тратиться на переезд и комиссию риелтору. Ставка по депозитам может снизиться.
Спустя время вы не получаете актив — недвижимость. А накопленные деньги могут обесцениться из-за инфляции.
Ипотека
Вы фиксируете стоимость недвижимости и в итоге получаете ее в собственность. Вы сможете распоряжаться активом, как захотите: сдавать, продавать, дарить детям. Инфляция только играет вам на руку: ваше жилье дорожает, а платеж дешевеет.
Вы можете вернуть до 650 000 рублей налогового вычета.
Сейчас самая низкая ставка за всю историю. А если она опустится ниже, можно рефинансировать ипотеку или просто подать заявку на снижение ставки.
Если брать кредит на большой срок — переплата может сравняться и даже превысить стоимость квартиры.
Комфорт и безопасность
В вопросе ипотека или аренда есть не только экономическая, но и эмоциональная сторона. И она даже может сильнее повлиять на решение, чем цифры.
Аренда
Вы свободно можете менять жилье и образ жизни. У вас нет долгосрочных финансовых обязательств. Вам не нужно думать о том, как содержать свою недвижимость.
Можно решить квартирный вопрос практически мгновенно.
Вы не можете в полной мере распоряжаться жильем и зависите от решений собственника квартиры. Он может потребовать, чтобы вы съехали, запретить заводить животное или не разрешить повесить полку там, где вам хочется.
Ипотека
Вы чувствуете себя более уверенно, можете обустраивать свое жилье так, как хочется. У вас и ваших детей есть прописка, а значит доступ к детсадам, школе, поликлинике. Ваши финансовые обязательства определены: ежемесячный платеж не изменится.
Вам придется взять на себя ответственность за содержание недвижимости.
Вы не сможете легко принимать решение о смене работы, переезде. Например, чтобы продать квартиру, пока кредит не выплачен, нужно будет получить согласие банка.
Будущее
В решении квартирного вопроса постарайтесь заглядывать как можно дальше в будущее. Понятно, что мы не можем ничего предсказать, но определить вектор нужно.
Аренда
Выбор для тех, кто открыт для новых возможностей. Это не исключает покупку недвижимости, например, для инвестирования. Но не ограничивает вас в принятии решений.
Ипотека
Возможность закрепиться и создать основу для будущего семьи. Покупая недвижимость, вы решаете, где будут учиться и расти ваши дети.