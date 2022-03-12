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Недвижимость
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Что делать, если собственник повышает плату за аренду квартиры

Дата публикации: 12 мар 2022
Что делать, если собственник повышает плату за аренду квартиры
Содержание

Вы снимаете квартиру, а собственник объявил, что собирается повысить арендную плату. Новость не из приятных. Что делать в такой ситуации и как обезопасить себя в будущем?

Подходим с точки зрения закона

Когда вы арендуете жильё по договору (а именно так его и нужно арендовать), вы защищены нормами законодательства. В ст. 614 Гражданского кодекса РФ говорится, что размер арендной платы может повышаться не чаще одного раза в год, если в договоре не предусмотрено иное.

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И если спустя несколько месяцев после вашего заселения хозяин в одностороннем порядке решит поднять аренду, ссылайтесь на закон. Не помогает? Пригрозите судом. Конечно, это не самый лучший вариант, но для отдельных типов арендодателей он бывает действенным.

Если же вы снимаете квартиру неофициально, в вашем распоряжении три варианта: согласиться на повышение, провести переговоры и прийти к соглашению, либо собрать вещи и съехать.

Подходим с точки зрения здравого смысла

Грамотно выстроенные взаимоотношения с владельцем квартиры — то, что защитит вас от повышения арендной платы даже лучше законодательства. 

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Во-первых, сделайте так, чтобы с вами было приятно иметь дело. Это не сложно: не задерживайте арендную плату, содержите квартиру в чистоте, не беспокойте соседей. Лишний раз повышать аренду и рисковать эталонным квартиросъёмщиком мало кто захочет.

Во-вторых, мониторьте рыночную ситуацию. Чтобы противостоять повышению платы за квартиру, вы обязаны знать стоимость аналогичных предложений. Вам говорят об изменении расценок? Наливайте арендодателю кофе, усаживайтесь с ним за компьютер, открывайте заранее сохранённые вкладки с подобными квартирами и показывайте, сколько за них просят.

В-третьих, если понимаете, что повышения не избежать, а съезжать не хотите, торгуйтесь. Мы живём в условиях рынка, поэтому имеем право хотя бы попытаться сбить цену. При этом спокойный тон, юмор и положительный настрой — ваше главное оружие. 

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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