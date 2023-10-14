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Названа стоимость аренды жилья в России на Новый год

Дата публикации: 14 окт 2023
Названа стоимость аренды жилья в России на Новый год

Аренда жилья в России на новогодние праздники выросла в цене на 15% за год — до 6,1 тыс. рублей в среднем за сутки. Об этом говорится в исследовании сервисов «ЮKassa», «Суточно.ру» и туроператора Anex, передают РИА Новости.

«Чаще всего на новогодние праздники россияне бронируют жилье на четверо суток. Средняя арендная ставка по России составляет 6093 рубля за сутки — если бронировать заранее. Это на 15% больше, чем было в прошлом году», — указано в исследовании.

Участники опроса выделили наиболее приоритетные направления — Санкт-Петербург, Москва, Казань. Также в десятку вошли Сочи, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Нижний Новгород и Шерегеш.

По данным аналитиков, из списка самое доступное посуточное жилье можно найти в Калининграде — 4274 рубля в сутки, следом идут Кисловодск — 4797 рублей и Санкт-Петербург — 4999 рублей. Больше всего заплатят желающие посетить Шерегеш — 13 759 рублей в сутки.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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