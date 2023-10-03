Оплата аренды земель у государства изменится в России
В России разработают единую методику расчёта платы за аренду земельных участков в государственной или муниципальной собственности. Как рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, арендные платежи будут определять на основании кадастровой стоимости.
Ранее за единый подход к установлению цены за аренду земли у государства в регионах выступили в Росреестре.
«Единой методики до сих пор не было. Поэтому в законодательство подготовлены необходимые корректировки. Размер платы за участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, теперь станет определятся на основании кадастровой стоимости», — сообщил Мишустин.
Он пояснил, что сейчас для определения размера арендных платежей применяются разные подходы: помимо кадастровой стоимости, учитываются рыночная оценка и ставки, которые устанавливают на местах.
Новый порядок может вступить в силу только через 2 года. За это время у регионов и муниципалитетов будет время подготовиться к изменениям.
«Рассчитываем, что предложенные меры позволят сформировать единую правовую базу в этой сфере, создать четкие и прозрачные механизмы оборота земель», — добавил глава правительства.